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Organ bağışı umut taşıyan bir mirastır

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda etkinlikte bağış sürecini, e-Nabız/e-Devlet başvuru yöntemlerini ve donörlüğün önemini anlattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Organ bağışı umut taşıyan bir mirastır

Antalya'da organ bağışına dikkat çekildi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlediği programla organ ve doku bağışına ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledi. Etkinlik boyunca kurulan stantta sağlık personeli ziyaretçilere bağışın önemi, süreç ve başvuru yolları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte neler oldu:

Stantta vatandaşların soruları yanıtlandı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve katılımcılara defne fidanı hediye edildi. Programda ayrıca canlı müzik dinletisi yapılarak ziyaretçilerle iletişim ve bilgilendirme daha geniş bir kitleye ulaştırıldı.

Veriler ve başvuru yöntemleri:

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, organ bağışının nakil bekleyen hastalar ve aileleri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Özkan, Türkiye'de 2002 yılından bu yana 74 binin üzerinde organ nakli gerçekleştirildiğini ancak binlerce hastanın hâlâ nakil beklediğini hatırlattı.

Özkan, canlı vericiden yapılan nakillerin yanı sıra vefat sonrası bağışların artırılmasının da kritik olduğunu belirterek, Antalya'nın güçlü sağlık altyapısı, uzman ekipleri ve deneyimli nakil merkezleriyle organ naklinde öncü şehirlerden biri olduğunu ifade etti. Antalya, organ nakli konusunda Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri ve hem nakil hem de bağış sıralamasında daha üst konumlara ulaşmak istediklerini söyledi.

Vatandaşların bağış beyanını e-Nabız ve e-Devlet üzerinden yapabileceğine dikkat çeken Özkan, organ bağışı hakkında bilgi almak veya başvuruda bulunmak isteyenlerin yetkili sağlık kuruluşlarına başvurabileceğini belirtti. Ayrıca bağış kararının ailelerle paylaşılmasının önemine değindi.

"Organ bağışı, hayattayken bırakılabilecek en anlamlı miraslardan biridir" sözleriyle bağışçı ve bağışçı ailelerine teşekkür eden Özkan, vatandaşları organ bağışında bulunmaya çağırdı ve her bağışın yeni bir hayat anlamına geldiğini vurguladı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN (SAĞDA) DA PROGRAMA KATILDI

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN (SAĞDA) DA PROGRAMA KATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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