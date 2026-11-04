Bolu'da beş ayrı operasyonda bonzai ve sentetik hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Operasyonlar ve gözaltılar:
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 21-30 Ekim 2026 tarihleri arasında beş ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar, adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirildi.
ele geçirilen maddeler ve miktarlar:
Aramalarda ele geçirilen maddeler ve miktarlar şöyle kaydedildi: 166 gram A-M (bonzai), 34 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5 mililitre sentetik kannabinoid uyuşturucu hammaddesi, 11 sigaraya ve 2 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 47 adet sentetik hap. Ayrıca delil niteliği taşıyan 3 cep telefonu da ele geçirildi.
adli süreç ve güvenlik vurgusu:
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların vatandaşların desteğiyle kararlı ve aralıksız şekilde sürdürüleceği belirtildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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