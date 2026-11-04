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Bolu'da beş ayrı operasyonda bonzai ve sentetik hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Bolu İl Jandarma'nın 21-30 Ekim 2026 tarihli beş operasyonunda bonzai, esrar, metamfetamin ve 47 sentetik hap ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da beş ayrı operasyonda bonzai ve sentetik hap ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Operasyonlar ve gözaltılar:

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 21-30 Ekim 2026 tarihleri arasında beş ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar, adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda ele geçirilen maddeler ve miktarlar şöyle kaydedildi: 166 gram A-M (bonzai), 34 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5 mililitre sentetik kannabinoid uyuşturucu hammaddesi, 11 sigaraya ve 2 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 47 adet sentetik hap. Ayrıca delil niteliği taşıyan 3 cep telefonu da ele geçirildi.

adli süreç ve güvenlik vurgusu:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların vatandaşların desteğiyle kararlı ve aralıksız şekilde sürdürüleceği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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