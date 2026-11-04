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Kapaklı'da Kazak Gölü bölgesine götürülme iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da Kazak Gölü'nde darp ve para isteme iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kapaklı'da Kazak Gölü bölgesine götürülme iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kapaklı'da başvuru ve iddialar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, R.Ç. isimli kişi emniyete başvurarak, 1 Kasım tarihinde Çerkezköy Tepe bölgesinden kırmızı renkli bir araçla alınıp Kapaklı'daki Kazak Gölü bölgesine götürüldüğünü ve burada darbedildiğini iddia etti. Başvurunun emniyete yapıldığı tarih ise 2 Kasım saat 19.00 olarak kaydedildi.

R.Ç., darp edildiğini öne sürerken, E.E. isimli şahsın kendisinden para talep ettiğini belirtti. Olayın, kendisine ait banka hesaplarının IBAN bilgilerinin söz konusu kişilerin kullanımına açılması nedeniyle yaşandığını iddia eden R.Ç.'nin şikâyeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.O., Y.E., E.E. ve A.Ç. isimli dört şüpheli tespit edilip yakalandı. Şüphelilerin yakalanması sonrası emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler.

Adliyeye sevk ve tutuklama:

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi ve yetkililer tarafından yürütülen inceleme devam ediyor.

KAPAKLI’DA DARP VE PARA İSTEME İDDİASIYLA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAPAKLI’DA DARP VE PARA İSTEME İDDİASIYLA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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