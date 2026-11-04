Bolu'da okul ve servis denetimlerinde 3 milyon lirayı aşan idari cezalar uygulandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan eğitim yılı başı denetimleri

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla sorumluluk bölgesindeki okullara yönelik kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Çalışmalar 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında yoğun şekilde icra edildi ve hem okul çevreleri hem de servis araçları hedef alındı.

Denetim kapsamı ve tespit edilenler:

Sorumluluk bölgesindeki 24 bina içinde yer alan 34 okulda toplam 2.627 öğrenci eğitim görüyor. Okul güvenliğinin artırılması amacıyla Karacasu İlk ve Ortaokulu’na bir okul kolluk görevlisi atanırken, öncelikli diğer okullarda görev yapmak üzere bir asil ve bir yedek olmak üzere toplam 48 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi.

Asayiş uygulamalarında 186 ekipte görevli 471 personel ile 31 denetim gerçekleştirildi; denetimler kapsamında 99 okul ve 112 umuma açık yer kontrol edildi, ayrıca 2.319 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Trafik ve servis denetimleri sonuçları:

Trafik uygulamalarına 219 ekipte görevli 487 personel katıldı ve 32 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu süreçte 10.890 kişinin sorgulaması yapılırken, 395 idari karar tutanağı düzenlenerek toplam 3.019.397 lira idari para cezası uygulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 47 araç trafikten men edildi.

Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde ise 95 denetimde 928 araç kontrol edildi ve kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları:

Jandarma ekipleri okullarda bilgilendirme faaliyetleri de yürüttü. Çalışmalarda En İyi Narkotik Polisi Anne, Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları, Trafik Eğitimi ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele (Narkorehber) konuları ele alındı. Bu eğitim ve bilgilendirme programlarına toplam 1.677 öğrenci, öğretmen ve okul güvenlik görevlisi katıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BU KAPSAMDA YAPILAN 95 DENETİMDE 928 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA AYKIRI HAREKET ETTİĞİ BELİRLENEN 6 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.