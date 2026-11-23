Kaza ve ilk müdahale:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir kafede kahve içtikten dakikalar sonra yola çıkan bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 30 yaşındaki Zeynep Asan yaşamını yitirdi. Olay, Karasu sahil yolu Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza anının ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, 32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen Asan’ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak bir elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Zeynep Asan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Asan’ın bir zincir markette çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze hastane morguna sevk edildi.

Yas töreni ve defnedilme:

Hastane işlemleri tamamlanıp yakınlarına teslim edilen Asan’ın cenazesi Karasu Merkez Camii’ne getirildi. Öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, ailesinin katılımıyla Tuzla Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; olayla ilgili ifade ve görgü tespitlerinin sürdüğü, teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

KARASU SAHİL YOLU DOĞU KARADENİZ CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, 32 EVLER İSTİKAMETİNDEN AKKUM YÖNÜNE SEYİR HALİNDE OLAN T.Y. İDARESİNDEKİ OTOMOBİL, ARA SOKAKTAN ANA YOLA ÇIKMAK İSTEYEN ZEYNEP ASAN'IN (30) KULLANDIĞI MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI.