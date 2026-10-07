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kahvehanede veresiye için istenen 13 belge tepki çekti

Erzurum'da bir kahvehanenin veresiye ilanında kimlikten KPSS 85'e, imam yeterlilik belgesine kadar uzanan 13 şart kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kahvehanede veresiye için istenen 13 belge tepki çekti

Erzurum'da kahvehanede asılan afiş

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde bir kahvehanede asılan veresiye afişi, sıradışı koşullarıyla çevrede dikkat topladı. İlan, kimlik fotokopisi ve kefil gibi alışılmış taleplerin ötesine geçerek, eğitim ve sınav belgelerinden sağlık raporuna dek uzanan kapsamlı bir liste içeriyordu.

veresiye için istenen belgeler:

1. Kimlik fotokopisi

2. Memur kefil (En az 3 kişi)

3. İki adet biyometrik fotoğraf (Son iki gün içinde çekilmiş)

4. Sabıka kaydı

5. Adına kayıtlı fatura

6. "E" sınıfı ehliyet

7. Maaş bordrosu

8. Sigara kullanmadığını gösterir sağlık raporu

9. Öğrenim belgesi (En az lisans mezunu)

10. Yabancı dil belgesi (En az iki belge)

11. Kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı

12. En yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi

13. Son sınava ait KPSS'den en az 85 aldığını gösterir sınav sonuç belgesi

reaksiyon ve değerlendirme:

Afişte yer alan şartlar; özellikle KPSS'den en az 85 gibi sınav kriterleri, "E" sınıfı ehliyet ve en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi gibi beklentilerle kamuoyunda şaşkınlık uyandırdı. Talepler, geleneksel veresiye uygulamalarının dışında, resmi ve mesleki nitelik arayışına işaret ediyor.

Afişi görenler, istenen belgelerin kapsamı ve niteliği karşısında şaşkınlık belirtti. İlanın kahvehane işletmesinin özgün bir uygulaması olduğu görülürken, böyle bir listeyi görüp değerlendirenlerin paylaşımları dikkat çekti.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ TERMİNAL CADDESİ’NDE BULUNAN BİR KAHVEHANEDE ASILAN VERESİYE AFİŞİ...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ TERMİNAL CADDESİ’NDE BULUNAN BİR KAHVEHANEDE ASILAN VERESİYE AFİŞİ, ÜZERİNDE YER ALAN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ ŞARTLARLA DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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