Kaldırımda kapkaç: kadın peşinden koştu, biri tutuklandı

Çantanın çalınma anı güvenlik kamerasında

Adana Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 5 Eylül günü meydana gelen olayda, kaldırımda bekleyen Safe N.'nin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı ve kadının şüphelilerin peşinden koştuğu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre, motosiklet süren Mehmet Ö. sokakta durdu; arkasındaki Mehmet Nur C. motosikletten inip Safe N.'ye yaklaşarak çantayı kapkaçla aldı ve kaçtı. Çantanın içinde 2 bin 300 TL ile bir cep telefonu bulunduğu tespit edildi. Kadın, kısa süreli bir takip gerçekleştirdi ancak şüpheliler hızla uzaklaştı.

Polisin çalışması ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 75 saatlik güvenlik kamerası kaydını dikkatle inceledi. Yapılan teknik ve saha çalışması sonucunda motosikleti süren Mehmet Ö.'nün saklandığı adres tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda Mehmet Ö.nin, arkadaşının bir emanet alacağını söyleyip kendisini eve bırakmasını istediğini, daha sonra arkadaşının koşarak motosiklete bindiğini ve olayın içeriğini anlamadığını belirttiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Nur C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, çalınan eşyanın bir bölümünün ya da tamamının bulunup bulunmadığına dair bilgi verilmediği bildirildi. Olay, çözüm süreci ve yakalamalara ilişkin bilgiler polis tarafından takip edilmeye devam ediyor.

ADANA'DA KALDIRIMDA BEKLEYEN KADININ DALGINLIĞINDAN FAYDALANAN ŞÜPHELİ, İÇİNDE 2 BİN 300 LİRA VE CEP TELEFONU BULUNAN ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI. ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ANLARI VE KADININ PEŞLERİNDEN KOŞMASI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI. MOTOSİKLETLE KAÇMASINA YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.