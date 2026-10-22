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Kaldırımda yemek yiyen kediye taşla saldırı adıyaman'da kamerada

Adıyaman Hastane Caddesi'nde yolda yürüyen iki kişiden kadının, kaldırımda yemek yiyen kediye taşla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaldırımda yemek yiyen kediye taşla saldırı adıyaman'da kamerada

olay görüntüleri:

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında meydana geldi. Görüntülerde, yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçerken görülüyor.

görüntüde ne oluyor:

Konteynerin altında yemek yiyen bir kediyi fark eden kadın şahıs, yerden aldığı taşa benzer bir cisimle kediye doğru yöneliyor. Kameralara yansıyan saniyelik görüntülerde kadın taşla vurarak kedinin kaçmasına neden oluyor.

sonrası ve tepkiler:

Taşla vurulan kedi hızla kaçarken, kadın şahıs ise olay yerinden ayrılıyor ve yoluna kaldığı yerden devam ediyor. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ADIYAMAN’DA YOLDA YÜRÜYEN BİR KADIN, KALDIRIM KENARINDA YEMEK YİYEN KEDİYİ TAŞLA VURARAK OLAY...

ADIYAMAN’DA YOLDA YÜRÜYEN BİR KADIN, KALDIRIM KENARINDA YEMEK YİYEN KEDİYİ TAŞLA VURARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI. KEDİYE YÖNELİK ŞİDDET KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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