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Kaldırımda yürüyenlerin üzerine çıkan araç Güngören'de 4 kişiyi yaraladı

Güngören'de 16.30'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı; 4 kişi yaralandı, 1'i ağır, sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:55

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaldırımda yürüyenlerin üzerine çıkan araç Güngören'de 4 kişiyi yaraladı

Güngören'de kaldırıma çıkan otomobil yayalara çarptı

Güngören'de meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak yoldaki yayalara çarptı. Olayın saat 16.30 civarında gerçekleştiği, ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

olay anı ve müdahale:

Kazada 4 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu aktardı.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aile yakınlarının tepkisi:

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakınlarından birisi gözaltına alınan sürücüye tepki gösterdi. Olay anını anlatan Ekrem Şık, "Pat diye bir ses geldi. Bir baktım araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti. Araç önce bariyerlerin önündeki adama çarptı. Yaralılar yerde yatıyordu. Sürücü polis ekiplerine teslim oldu. Allah şifalar versin" dedi.

GÜNGÖREN’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK YAYALARA...

GÜNGÖREN’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK YAYALARA ÇARPTI. KAZADA 1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANIRKEN, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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