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Kaldırımları bölen elektrik panoları Erzincan'da risk ve erişim sorunu yaratıyor

Erzincan'da kaldırımların ortasına yerleştirilen elektrik panoları yaya geçişini daraltıyor; çocuk, yaşlı ve engelliler için erişim ve kaza riski var.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaldırımları bölen elektrik panoları Erzincan'da risk ve erişim sorunu yaratıyor

Kaldırım ortasına konulan elektrik panoları:

Erzincan sokaklarında bazı yaya kaldırımlarının tam ortasına monte edilmiş elektrik panoları, kent sakinlerinin tepkisini çekiyor. Panoların bulunduğu alanlar yaya akışını daraltıyor ve yoğun yaya trafiğinin olduğu noktalarda geçişi güçleştiriyor.

Vatandaşlar, panoların özellikle dar kaldırımlarda yürümeyi zorlaştırdığını, akşam ve kötü hava koşullarında görünürlüğün azalmasıyla birlikte riskin daha da arttığını dile getiriyor.

Erişim ve güvenlik endişeleri:

Yerleştirmenin yol açtığı en önemli sorunlar arasında çocuklar, yaşlılar ve engelliler ile bebek arabası kullanan ailelerin zorlanması öne çıkıyor. Kaldırım üzerinde ani bir engel olması nedeniyle dikkatsizlik halinde çarpma ve düşme gibi kazalar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durum, kent içi hareketliliğin güvenli ve engelsiz olması gerektiğini savunanlar için ciddi bir erişim sorunu oluşturuyor.

Beklenen düzenlemeler ve talepler:

Vatandaşlar, elektrik panolarının yaya güvenliğini önceliklendirecek biçimde yeniden konumlandırılmasını veya çevre düzenlemeleriyle panoların yaya geçişini engellemeyecek hale getirilmesini talep ediyor. Ayrıca, kent estetiği ve kamusal alan kullanımının düzenlenmesi açısından yetkili kurumların inceleme ve müdahale etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yerleşim planlarının ve kaldırımların yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapan mahalle sakinleri, kısa vadede geçici işaretleme veya yönlendirme ile risklerin azaltılmasını; uzun vadede ise kalıcı çözümler üretilmesini istiyor. Konuyla ilgili olarak yetkili kurumlardan gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşların taleplerinin dikkate alınması bekleniyor.

ERZİNCAN&#039;DA KALDIRIM ORTASINDAKİ ELEKTRİK PANOLARI TEPKİ ÇEKİYOR

ERZİNCAN'DA KALDIRIM ORTASINDAKİ ELEKTRİK PANOLARI TEPKİ ÇEKİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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