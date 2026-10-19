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Kalfaköy yolunda PTT'nin para taşıyan aracı duman çıkardı, itfaiye müdahale etti

Aydın Efeler'de PTT'ye ait para taşıyan kamyonetten dumanlar yükseldi; sürücü aracı güvenli alana çekip 112'yi aradı, itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kalfaköy yolunda PTT'nin para taşıyan aracı duman çıkardı, itfaiye müdahale etti

olayın gelişimi:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, PTT'ye ait içi para dolu çantayı taşıyan kamyonetten dumanlar yükseldi. Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Kalfaköy Yolu üzerinde, aracın 1602 Sokak kavşağına geldiği sırada meydana geldi. Sürücü dumanları fark ederek aracı güvenli bir bölgeye çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, dumanların yükseldiği 34 RJK 334 plakalı Fiat marka kamyonete müdahale ederek alevlenmenin önüne geçti. Olay sırasında kamyonette taşınan paranın bulunduğu çanta emniyetli şekilde koruma altına alındı ve daha fazla risk oluşmadan durum kontrol altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Sürücü tarafından yapılan ilk müdahale ve itfaiye ekiplerinin hızlı tepkisi, olası daha büyük bir zararın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EFELER İLÇESİNDE PARA TAŞIYAN PTT&#039;YE AİT ARAÇTAN YÜKSELEN DUMANLAR EKİPLERİ HAREKETE...

EFELER İLÇESİNDE PARA TAŞIYAN PTT'YE AİT ARAÇTAN YÜKSELEN DUMANLAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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