Bayburt'ta sit alanlarında kapsamlı koruma denetimi

Bayburt'ta sit alanı denetimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Bayburt'un doğal ve kültürel açıdan önem taşıyan alanları yerinde incelendi. İnceleme, alanların korunması ve mevcut kullanım biçimlerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

incelemenin kapsamı:

İmar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çımağıl Mağarası, halk arasında 'Şifalı Yılanlı Su' olarak bilinen alan ve Kurbanpınar köyündeki sit alanlarında detaylı gözlem ve tespitlerde bulundu. Ekipler, alanların fiziksel durumu, erişim koşulları ve kullanım izleri üzerinde yerinde değerlendirme yaptı.

koruma-kullanma dengesi ve değerlendirmeler:

Yapılan incelemelerde, söz konusu alanların korunmasına yönelik değerlendirmeler ön plana alındı. Yetkililer, tespit edilen hususlar doğrultusunda alınacak önlemlerin planlanacağını belirterek koruma-kullanma dengesi ile alanların gelecek nesillere aktarılması ilkesinin gözetildiğini vurguladı.

İl genelinde doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla denetim ve inceleme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

BAYBURT'TA SİT ALANLARINDA DENETİM YAPILDI