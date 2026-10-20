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Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler topluluklarla üç gün süren kültür şöleninde buluştu

Akdeniz Üniversitesi'nde 142 topluluğun katıldığı üç günlük tanıtım günleri başladı; Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan stantları gezip TEKNOFEST ödüllü MİNYATUR takımını onurlandırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler topluluklarla üç gün süren kültür şöleninde buluştu

Etkinlik kampüs şenlik alanında başladı:

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, kampüs içindeki Şenlik Alanı'nda başladı. Üç gün sürecek organizasyona 142 öğrenci topluluğu katılıyor; etkinlikler boyunca öğrenciler topluluklara dair bilgilere ulaşabilecek, atölye, gösteri ve sosyal faaliyetlere katılabilecekler.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Esra Cenkci, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Ramazan Uyar ile birim daire başkanları, müdürler ve çok sayıda fakülteden öğrenci katıldı. Açılış, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın pasta kesmesiyle resmiyet kazandı.

TEKNOFEST başarıları için belge takdimi:

Açılış programı kapsamında Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, TEKNOFEST 2026'da iki yarışmada ödül kazanan Mühendislik Fakültesi takımı MİNYATUR'a teşekkür belgesi verdi. MİNYATUR Takımı, Çip Tasarımı Yarışması'nın Mikrodenetleyici Kategorisi'nde üçüncülük ve Yapay Zekâ Yarışması'nda Yenilikçi Yazılım Ödülü kazanmıştı. Takım; kaptan Serhat İnce, Eren Turhan, Nazmi Aytunç Tunçay, İbrahim Gül ve Mert Kamarlıdan oluşuyor ve Rektör tarafından başarıları dolayısıyla tebrik edildi.

Rektörün ziyaretleri ve öğrencilerle bir araya gelişi:

Etkinlik boyunca Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan stantları tek tek ziyaret ederek topluluk temsilcileriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Rektör, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı ve öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Stant ziyaretlerinin ardından Rektör Özkan, şenlik alanındaki öğrenci grubuyla birlikte halay çekti. Alanda bulunan Kızılay Aşevi aracından dağıtılan tavuklu pilav ve ayran da etkinliğe katılan öğrencilere ikram edildi; bu uygulama, buluşmanın sosyal dayanışma yönünü de öne çıkardı.

Üniversite yetkilileri, üç gün sürecek programda toplulukların tanıtımlarını sürdürüp öğrencilere yönelik çeşitli atölye ve etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Organizasyonun öğrenci hayatını zenginleştirmesi ve topluluklara yeni üyeler kazandırması hedefleniyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARINI ÖĞRENCİLERE TANITMAK AMACIYLA DÜZENLENEN VE 3 GÜN SÜRECEK OLAN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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