Kamera kayıtları çözdü: İğdır'da motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Olayın aydınlatılması

Iğdır merkezde gerçekleşen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı, İğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında aydınlatıldı. Ekipler, olayların peşine düşerek güvenlik kamera kayıtlarını detaylı biçimde inceledi ve saha çalışmaları yürüttü.

kamera ve saha çalışmasının sonucu:

Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak M.C.A., Ö.D., M.C.M. ve C.K. tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

yakalama, teslim ve yargılama süreci:

Operasyon sırasında ele geçirilen çalıntı motosikletler eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, güvenlik kamerası incelemeleri ile saha çalışmasının suç aydınlatmadaki etkinliğini gösterirken, soruşturmanın hızlı koordinasyonla sonuçlandırıldığı bildirildi.

IĞDIR'DA MEYDANA GELEN İKİ AYRI MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI, POLİS EKİPLERİNİN KAMERA İNCELEMELERİ VE SAHA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA AYDINLATILDI.