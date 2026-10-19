Kampüste yeni bağlantılar: ADÜ topluluk tanıtımı öğrencileri bekliyor

ADÜ'de topluluklar 21 Ekim'de yeni üyelerle buluşuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenecek Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Üye Kabul Günü'ne ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, öğrencilerin ilgi duydukları alanları keşfetmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve kampüs yaşamına daha aktif katılmaları için tasarlandı.

Etkinlik programı ve içerik:

21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek tanıtım gününde, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları çalışmalarını ve düzenledikleri etkinlikleri tanıtacak. Katılımcılar, topluluk temsilcileriyle birebir görüşerek faaliyetlerin içeriği, toplantı sıklığı ve üye kabul koşulları hakkında bilgi alabilecekler.

Etkinliğin amacı, yalnızca toplulukları görünür kılmak değil; aynı zamanda ortak ilgi alanına sahip öğrencilerin bir araya gelmesini kolaylaştırarak kampüs içi dayanışma ve iş birliği imkânlarını artırmak. Bu sayede öğrenciler hem kişisel becerilerini geliştirme hem de sosyal ağlarını genişletme fırsatı bulacak.

Katılım, ikram ve düzenleme:

Etkinlik, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Üniversite yönetimi tüm öğrencileri etkinliğe davet ederken, organizasyonda yer alan topluluklar katılımcılara lokma ve çorba ikramı da sunacak.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin kampüs yaşamına aktif katılımını teşvik etmek ve toplulukların sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla etkinliğe katılımın önemine vurgu yaptı. Etkinlik, yeni dönemde öğrenci hayatına dahil olmak isteyenler için hem bilgilendirici hem de tanışma platformu işlevi görecek.

Öğrenciler, ilgi duydukları alanlardaki topluluklarla tanışarak kısa sürede kendilerine uygun aktiviteleri belirleyebilecek ve üniversite yaşamını zenginleştirecek deneyimler edinebilecekler.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ'NDE (ADÜ) DÜZENLENECEK ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TANITIM VE ÜYE KABUL GÜNÜ'NDE ÖĞRENCİLER, İLGİ ALANLARINA UYGUN TOPLULUKLARI YAKINDAN TANIYARAK YENİ ARKADAŞLIKLAR KURMA VE KAMPÜS YAŞAMINA KATILMA FIRSATI BULACAK.