Kamu çalışanlarına dumansız yaşam için adım adım destek

etkinlik kapsamında verilen danışmanlık:

Bayburt'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kamu kurumlarında görevli çalışanlara sigarayı bırakma konusunda danışmanlık hizmeti sunuldu. Hizmeti yürüten ekip, sağlıklı ve dumansız bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Danışmanlık, Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Aylin Duman Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Çalışanlara sigarayı bırakma sürecinde izlenebilecek adımlar ayrıntılı şekilde anlatıldı ve süreç boyunca karşılaşılabilecek güçlükler hakkında bilgilendirme yapıldı.

bireysel destek ve sağlık hizmetleri:

Program kapsamında, tütün kullanımını sonlandırma konusunda bireysel danışmanlık seçenekleri ve sağlık kuruluşlarından alınabilecek destekler aktarıldı. Katılımcılara sigara bırakma polikliniklerine başvurarak ücretsiz danışmanlık ve ilaç desteğinden yararlanabilecekleri hatırlatıldı.

Etkinlikte ayrıca kamu çalışanlarının sigarayı bırakma sürecinde sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmaları için yönlendirmeler yapıldı ve dumansız bir yaşama geçişin kişisel ve toplumsal faydalarına dikkat çekildi.

BAYBURT’TA KAMU ÇALIŞANLARINA DUMANSIZ YAŞAM DESTEĞİ