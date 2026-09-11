Kamu çalışanlarına kira desteği talebi: 15 bin kiralık konut İstanbul'la sınırlı kalmamalı

Yazgan'ın çağrısı:

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 100 bin sosyal konut programı içinde İstanbul'da planlanan 15 bin kiralık konut uygulamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yazgan, projenin yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, benzer uygulamaların diğer büyükşehirler ve turizm bölgelerine de yaygınlaştırılmasını talep etti.

Kiralık konutun kapsamı ve hedef iller:

Yazgan, kiraların özellikle büyükşehirlerde kamu personelinin gelirini önemli ölçüde aşındırdığını vurguladı. İstanbul'daki proje, İstanbul şartlarında kiraları dengelemeye yönelik bir adım olmakla birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarının birçok yerde neredeyse yarısının kiraya gittiği bir gerçek olarak işaret edildi. Bu nedenle Yazgan, öncelikli olarak Ankara, İzmir ve turizm bölgelerinin de programa dahil edilmesini istedi.

TOKİ tarafından yapılacak kiralık konutların piyasadaki arzı artırarak kira fiyatlarını regüle edeceğini söyleyen Yazgan, yine de 15 bin konutun İstanbul gibi mega kentler için yeterli olmayacağını, sayının artırılması gerektiğini ifade etti.

Kira yardımı ve büyükşehir tazminatı talepleri:

Yazgan, sadece konut üretimi değil, doğrudan gelir desteğinin de gündeme alınması gerektiğini belirtti. Toplu sözleşme sürecinde kira yardımının önemli bir başlık olduğunu, ancak kamu işveren heyeti ve Hakem Heyeti tarafından henüz somut bir adım atılmadığını hatırlattı. Yazgan, eğer kiralık konut projesi başka illere yaygınlaştırılamıyorsa kamu çalışanlarına mutlaka bir kira yardımı sağlanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca İstanbul ve diğer büyükşehirlerde görev yapan personele yönelik ayrı bir ödeme olarak büyükşehir tazminatı önerildi. Yazgan bu tazminatın, büyükşehirlerdeki ulaşım, gıda, eğitim ve barınma maliyetlerindeki farkların telafisinde önemli olacağını belirtti.

Toplu sözleşme ve enflasyonun etkisi:

2025 toplu sözleşme sürecine değinen Yazgan, Memur-Sen ve Büro Memur-Sen'in yüzdelik zam oranlarına imza atmadığını, sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındığını hatırlattı. Hakem heyetinin belirlediği zam oranlarının 2026 için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7 olduğunu ve bunun yıllık birleşik olarak yaklaşık %18,8 zam anlamına geldiğini aktardı.

Yazgan, Ağustos ayı enflasyon verilerinin kamu çalışanlarının reel gelirini erittiğini vurguladı. İfade edilen rakamlara göre Ağustos ayında enflasyon 1,89 puan artarken, yıllık enflasyon %31,51 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın 2026 için enflasyon tahminini %16'dan %28'e revize etmesiyle birlikte, kamu çalışanlarının 2026 kaybının yaklaşık 9,6 puan olduğu, yani alınan zamların önemli ölçüde eridiği dile getirildi.

Değerlendirme ve beklentiler:

Yazgan, kiralık konut projesini kiraları düzenleme açısından doğru ve yerinde bir adım olarak nitelendirdi ancak uygulamanın yaygınlaştırılmasının ve ek destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin şart olduğunu belirtti. Kamu çalışanlarının yaşam maliyetlerindeki artış karşısında hem konut arzının artırılmasını hem de doğrudan mali desteklerin (kira yardımı, büyükşehir tazminatı) devreye alınmasını talep etti.

Sonuç olarak, sendika yönetimi İstanbul'daki adımı olumlu karşılarken, politika yapıcılara çağrı yapıyor: kiralık konut modeli genişletilmeli, eksikler tamamlanmalı ve büyükşehirlerde görev yapan kamu personelinin alım gücünü koruyacak tedbirler öncelik kazanmalı.

BÜRO MEMURLARI SENDİKASI (BÜRO MEMUR-SEN) GENEL BAŞKANI YUSUF YAZGAN, İSTANBUL’DA HAYATA GEÇİRİLECEK 15 BİN KİRALIK KONUT PROJESİNİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLDUĞUNU BELİRTTİ.