Rönesans Enerji'ye ICBC'den 40 milyon dolarlık yeni uluslararası finansman

finansman anlaşması ve stratejik hedefler:

Rönesans Enerji, Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığı çerçevesinde, Çin merkezli banka ICBC ile imzaladığı yeni kredi paketiyle sürdürülebilir büyüme planlarını güçlendiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu kaynak; devam eden yatırımların finansmanına ve yeni yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine yönlendirilecek. Bu adım, şirketin uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli sermaye erişimini genişletiyor.

kullanım alanı ve öncelikler:

Açıklamada, sağlanan kaynağın öncelikle rüzgâr, güneş ve batarya depolama yatırımları ile projelerin geliştirme süreçlerinde kullanılacağı belirtildi. Şirket, halihazırdaki inşaat aşamasındaki projelerin tamamlanmasına hız vererek portföyde operasyonel kapasite artışı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda ICBC ile yapılan iş birliği, Rönesans Enerji'nin yatırım vizyonuna ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan uluslararası güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

kurulu güç, projeler ve finansal büyüme:

Rönesans Enerji son dönemde hızlı bir büyüme kaydetti; yaklaşık iki yılda kurulu gücünü 166 MW'tan 577 MW'a çıkararak portföyünü 3,5 kat genişletti. Bugün itibarıyla şirketin toplam 126 MW kurulu güce sahip dört yenilenebilir enerji projesinin inşası devam ediyor ve geliştirme aşamasında toplam 680 MW kapasiteye sahip projeler bulunuyor. İleriye dönük tamamlamalarla birlikte şirketin portföyünün 1.400 MW'a ulaşması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre bu yeni işlemle birlikte Rönesans Enerji, son üç yılda 10 farklı finansal kuruluştan yaklaşık 600 milyon ABD Doları tutarında finansman sağlamış olacak. Rönesans Holding’in mühendislik ve yatırım tecrübesi ile TotalEnergies’in küresel enerji uzmanlığı bir araya gelerek, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurulan stratejik ortaklıkların Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkısını artırdığı vurgulanıyor.

Rönesans Enerji, rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve batarya depolama alanlarındaki yatırımlarını sürdürerek, bu yeni finansmanla yenilenebilir enerji portföyünü daha da güçlendirmeyi ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERİNDEN RÖNESANS ENERJİ, ICBC’DEN SAĞLANAN 40 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDAKİ FİNANSMANI DEVAM EDEN RÜZGÂR, GÜNEŞ, BATARYA ALANLARINDAKİ YATIRIMLARININ YANI SIRA YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANACAK. RÖNESANS HOLDİNG ENERJİ GRUP BAŞKANI EMRE HATEM (SOLDAN İKİNCİ)