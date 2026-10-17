Kamu hizmetlerinde eşitlik için Muğla'da sosyal içerme eğitimi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitim düzenledi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında kamu personeline yönelik Sosyal İçerme Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim; kamu personelinin sosyal içerme konusundaki farkındalığını artırmayı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitimin odaklandığı konular:

Eğitim programında sosyal içerme kavramı, dezavantajlı grupların tanımlanması ve toplumsal yaşama katılımlarını destekleyici yaklaşımlar ele alındı. Katılımcılara, dezavantajlı grupların kamu hizmetlerine eşit ve erişilebilir biçimde ulaşmalarının önemi vurgulanarak pratik bilgiler aktarıldı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Eğitimin hedefi, kamu personelinin bilgi ve duyarlılık düzeyini yükselterek, ihtiyaçlara duyarlı ve kapsayıcı kamu hizmetleri sunulmasına katkı sağlamaktı. Eğitimle kurumsal uygulamaların geliştirilmesi ve dezavantajlı grupların hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.

Program kapsamında verilen bilgiler, katılımcıların saha uygulamalarına ve hizmet planlamasına doğrudan yansıtılması hedeflenen içeriklerden oluştu. Eğitim, kurum içi kapasitenin artırılması ve hizmet süreçlerinde kapsayıcılık ilkesinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

MUĞLA’DA KAMU PERSONELİNE SOSYAL İÇERME EĞİTİMİ VERİLDİ