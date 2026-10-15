Kamu kurumlarında masa tenisi rekabeti Muğla'da yükseldi

kamu spor oyunları kapsamında masa tenisi müsabakaları:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nın masa tenisi etabı Muğla'da gerçekleştirildi. Turnuva, kamu kurumlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenerek hem rekabet hem de sosyal etkileşim olanaklarını artırmayı hedefledi. Organizasyona katılan sporcular, dereceye girmek için yoğun bir çaba gösterdi.

erkekler kategorisi:

Erkekler kategorisinde dört takım ter döktü. Yarışan takımlar arasında Muğla T.O.M., Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (E.A.H.) ile Muğla E.A.H. Bilgi İşlem Birimi yer aldı. Karşılaşmalar, takım oyunu ve strateji açısından çekişmeli geçti; her maçta sporcuların titiz servis ve dönüşleri göze çarptı.

kadınlar kategorisi:

Kadınlar kategorisinde üç takım mücadele etti. Turnuvada Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla SGK (A) ve Muğla SGK (B) takımları yer aldı. Karşılaşmalar boyunca sportmenlik ön plandaydı ve kadın sporcuların performansı organizasyonun kalitesini yükseltti.

organizasyonun hedefleri ve sonuçları:

Kamu Spor Oyunları, kurumlar arasında sportif dayanışmayı güçlendirmeyi, çalışanları spora teşvik etmeyi ve sporun birleştirici gücünü öne çıkarmayı amaçlıyor. Muğla ayağında düzenlenen masa tenisi müsabakaları, bu hedeflere hizmet eder nitelikte geçti; katılımcılar hem rekabet etti hem de kurumlar arası sosyal bağlarını güçlendirdi.

Müsabakaların ardından organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edildi. Etkinlik yetkilileri, Kamu Spor Oyunları'nın kurumlar arasındaki dayanışmaya ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını vurguladı ve benzer faaliyetlerin devamının önemine değindi.

KAMU SPOR OYUNLARI’NDA MASA TENİSİ HEYECANI