Teknofest güneydoğu'da Haliliye'nin sıra gecesi coşkusu

TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, Şanlıurfa'da yoğun bir katılımla sürerken Haliliye Belediyesi'nin sıra gecesi ekibi etkinliğe yerel bir renk kattı. On binlerce kişinin takip ettiği festival alanında Urfa türküleri eşliğinde sahne alan ekip, davul ritimleriyle ziyaretçileri halaya kaldırdı ve çiğköfte ikramıyla gelenlere yöresel tatları tattırdı.

Festivalde yaşananlar:

Etkinlik boyunca gözlenen coşku, hem görsel hem de işitsel açıdan festival programına canlılık getirdi. Davul ve türkülerin öne çıktığı gecede katılımcılar şarkılara eşlik ederek birlikte eğlendi. Ziyaretçiler, belediyenin düzenlediği ikram ve gösteriler için yetkililere teşekkür etti.

Başkan Canpolat'ın mesajı:

Etkinlik sonunda konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat şunları dile getirdi: "Burada bir şenlik, bir bayram havası var. En genç nüfusa sahip Şanlıurfa’mızda gençler yağışlı havaya rağmen TEKNOFEST’e oldukça ilgi gösteriyorlar. Bize de bu yakışırdı. Bize aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı yakışırdı ve bu da oldu. Şuan da dünyanın ve Türkiye’nin en büyük bilim, sanayi ve teknoloji fuarındayız. Kadim bir memleketiz. Geçmişi olan medeniyetlere, uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir Şanlıurfa’yız. Gastronomimizle, müziğimizle beraber şu anda bilim, sanayi ve teknoloji fuarına entegre olmuş durumdayız. Bizler Urfalıyım ezelden, gönlüm geçmez TEKNOFEST’en, gönlüm geçmez roketten diyen arkadaşlarımızla beraber buradaki genç kardeşlerimizle hemhal olduk, bir olduk. Gerçekten çok büyük ilgi gördü. Hedef şu, genç kardeşlerimize yerli ve milli gururumuz olan HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR dahil Kara Komutanlığı Türkiye artık kabuğunu kırmış Ortadoğu ve dünyada savunma sanayisinde adından söz ettiren bir ülke haline gelmiştir. Bu aşıyı genç kardeşlerimize aşılamaktır. Ve en genç nüfus olmamız hasebiyle bizler de kurumlar ve belediyeler olarak geleceğimiz olan genç kardeşlerimizin önünü açmak amacıyla bilim, sanayi ve teknoloji alanında önlerini açmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz de Haliliye’de bir keşif kampüsü inşa ediyoruz. Genç yetenekleri önceden keşfedip, inşallah bilim, sanayi ve teknoloji alanında gelişmeleri için Haliliye’den, Şanlıurfa’dan göndereceğiz".

Program, yerel müzik ve gastronomiyi teknoloji temalı fuar ortamıyla buluşturarak katılımcılara hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sundu. Haliliye Belediyesi'nin etkinlik katkısı, festivalin bölgesel çeşitliliğini ve gençlere yönelik mesajını güçlendirdi.

ŞANLIURFA'DA HALİLİYE BELEDİYESİ SIRA GECESİ EKİBİYLE TEKNOFEST GÜNEYDOĞU FESTİVALİ'NE RENK KATTI. SIRA GECESİNDE DAVUL EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKEN ZİYARETÇİLER, ÇİĞKÖFTENİN TADINA BAKARAK GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ.