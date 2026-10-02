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Vahdettin Köşkü'nde kabul: Eren Ali Bingöl, Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü basına kapalı kabul etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Merve Çelik

Vahdettin Köşkü'nde kabul: Eren Ali Bingöl, Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.

Kabulde yer alan isimler:

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak hazır bulundu.

Kabulün niteliği:

Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL&#039;Ü VAHDETTİN KÖŞKÜ&#039;NDE KABUL...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL'Ü VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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