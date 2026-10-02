Vahdettin Köşkü'nde kabul: Eren Ali Bingöl, Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti.
Kabulde yer alan isimler:
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak hazır bulundu.
Kabulün niteliği:
Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL'Ü VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ.
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