Engelli ailelerine Ankara Kalkınma Ajansı destekli bakım eğitiminin üçüncü fazı tamamlandı

Ankara'da yürütülen eğitim programı üçüncü etabını bitirdi

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Tüm Erişilebilir Engelliler Dernekleri Federasyonu (TEEDF) iş birliğiyle yürütülen eğitim programının üçüncü fazı tamamlandı. Program, engelli bireylerin aileleri ve bakım verenlerinin bilgi, beceri ve farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Eğitimin amaçları ve kapsamı:

İş birliği protokolüyle hayata geçirilen programın önceliği, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek; ailelerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklemek ve bakım hizmetlerinin niteliğini geliştirmek. Eğitimler, bakım sürecini daha etkin yönetme, hastalık ve bakım süreçlerinde karşılaşılan sorunları azaltma ve daha nitelikli hizmet sunma odaklı olarak tasarlandı.

Programın sonuçları arasında bakım verenlerin uygulama becerilerinin iyileştirilmesi, bakım süreçlerinde bilgi kalitesinin artırılması ve ailelerin karşılaştıkları günlük sorunlara pratik çözümler bulunması yer alıyor.

Katılımcı sayısı, belge ve destekler:

Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal ve Mali Yönetim Birimi Birim Başkanı Şeref Furkan Ceylan, programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, ajansın kalkınmayı sadece ekonomik büyüme değil sosyal refah artışı olarak da ele aldığını vurguladı. Ceylan, SERÇEV ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçüncü eğitim programını tamamlayan 50 kursiyerin e-Devlet üzerinden onaylı eğitim belgesini almaya hak kazandığını söyledi.

Ceylan ayrıca, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan yaklaşık 24 milyon lira Güdümlü Proje Desteği ile yürütülen "Doğru Büyüyorum Projesi" kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen 600 adet taşıma ve pozisyonlama cihazının ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturulduğunu hatırlattı. Ceylan, desteklerin somut ve sürdürülebilir sosyal faydaya dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

Velilerin geri dönüşleri ve talepleri:

Eğitime katılan velilerden gelen değerlendirmeler, programın günlük bakım pratiğine doğrudan katkı sağladığını gösteriyor. Serebral palsili kızının 9. sınıfa başladığını belirten Dilek Kaya, eğitim sayesinde ilk yardım, ağız bakımı, yatak yaraları ve ameliyat sonrası bakım gibi konularda eksiklerini fark ettiğini ve öğrendiklerinin aile yaşamına olumlu yansıdığını anlattı. Kaya, özellikle erkek velilerin de derslere katılmasının önemine dikkat çekti.

Emekli hemşire olan Neslihan Köksal ise eğitimin içerik ve anlatım kalitesine vurgu yaparak, velilerden gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu ve katılımcıların programın sürmesini talep ettiğini aktardı. Köksal, eğitimlerin aile içi yük paylaşımını görünür kıldığını ve eşlerin desteğinin kritik olduğunu belirtti.

Programın sonunda kursiyerlere e-Devlet onaylı sertifikalar takdim edildi. Yetkililer, benzeri eğitimlerin devamının planlandığını ve bu alanda nitelikli insan kaynağı oluşturmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİ VE BAKIM VERENLERİNE YÖNELİK EĞİTİMİN 3. FAZI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.