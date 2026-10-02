Fenerbahçe camiası Ali Şükrü Ersoy'a veda etti

Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından:

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Şükrü Ersoy, Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine ailesi, sevenleri, spor camiası ve eski takım arkadaşları katıldı. Tören boyunca dualar okundu, yakınlarının ve taraftarların gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Törene katılım ve cenaze işlemi:

Öğle namazını müteakip düzenlenen törende, camii avlusunda ve mezarlık girişinde yoğun bir katılım gözlendi. Merhumun naaşı, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi; sevenleri dualarla veda etti.

Eşi Hikmet Ersoy'un anıları ve vurguladığı değerler:

Cenaze öncesi basın mensuplarına konuşan eşi Hikmet Ersoy, duygusal anlar yaşayarak 57 yıllık evliliklerini ve eşinin spor hayatındaki dürüstlüğünü anlattı. Ersoy, eşinin hayatına dair şunları söyledi: "Yıllar çok çabuk geçiyor ama hesaba kitaba vurulduğu zaman 57 senelik bir yaşam. Eğrisiyle doğrusuyla geçen 57 yıl. Ama ben ’İyi ki Şükrü ile dünya evine girmişim’ diyorum. Çünkü onun sayesinde çok güzel olaylar yaşadım, çok mutlu oldum ve çok güzel topluluklara girdim. En güzeli de Fenerbahçe camiası; çok güzel dostlarım oldu. Ünlü spor adamları, arkadaşları ile yıllarımız geçti."

Hikmet Ersoy, merhumun son dönemdeki rahatsızlıklarına değinerek, "Son zamanlarda rahatsızlandı; o rahatsızlığı olmasaydı keşke ama artık bir neticeye yaklaşılıyor, yapılacak bir şey yok. Fakat dürüstlüğüyle, efendiliğiyle, güler yüzüyle, sevgisiyle iz bıraktı" ifadelerini kullandı. Eşi, ayrıca futbolcularda asi görülen bir çocuğu milli takıma yazdırma örneğini hatırlatarak, Ersoy'un insan ayırt etmeden gençlerin geleceğini düşündüğünü vurguladı.

Şükrü Ersoy'un ölümü sonrası törene katılanlar ve camia, onun futbolculuk başarısının yanı sıra dürüstlüğü, efendiliği ve insan odaklı yaklaşımı ile hatırlanacağını belirtti. Aile ve Fenerbahçe camiası, merhuma son görevini yerine getirirken duygusal anlar yaşandı.

FENERBAHÇE VE TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN, ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR ALİ ŞÜKRÜ ERSOY, KARACAAHMET ŞAKİRİN CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.