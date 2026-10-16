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Kamu ve girişimcileri bir araya getiren GovTech İstanbul programı tanıtıldı

GovTech İstanbul programı, İSTKA öncülüğünde kamu kurumlarının sorunlarını girişim çözümleriyle eşleştirip pilot uygulama ve mali destek sunmayı hedefliyor

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Kamu ve girişimcileri bir araya getiren GovTech İstanbul programı tanıtıldı

Kamu ve girişimcileri buluşturan GovTech İstanbul programı tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen GovTech İstanbul Destek Programı Beyoğluâ€™ndaki İstanbul Sanayi Odasıâ€™nda düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Program, kamu kurumlarının karşılaştığı somut sorunları tespit edip, bu sorunlara yönelik çözümler geliştirebilecek girişimlerle eşleştirmeyi amaçlıyor.

Programın kapsamı ve işleyişi

Etkinlikte programın işleyişine dair ayrıntılar paylaşıldı. Kamu kurumlarının ihtiyaçları önce tespit edilecek, ardından bu ihtiyaçlara çözüm üretebilecek girişimler ile eşleştirmeler yapılacak. Eşleştirme sürecinin ardından hedeflenen, geliştirilen çözüm ve asgari çalışır ürün (MVP) aşamasına gelinmesi ve pilot uygulamalarla test edilmesi yönünde ilerlemek.

Süleyman Beyazıt programın faydalarını özetleyerek, maliyetlerin İSTKA tarafından karşılanacağını belirtti ve programın hem kamu kurumlarına somut çözümler sunacağını hem de girişimlere pilot uygulama ile ilk müşteri deneyimi sağlayacağını vurguladı. Beyazıt, "Bütün tarafların kazanç sağladığı bir destek programından bahsediyoruz" diye konuştu.

Yetkililerin değerlendirmesi ve ekosistem vurgusu

İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, teknolojinin yalnızca süreçleri hızlandıran bir araç olmadığını; aynı zamanda kamu hizmetlerini geliştiren ve yeni çözümler ortaya çıkaran bir imkan sunduğunu ifade etti. Taşkent, program tasarımının yoğun emek gerektirdiğini belirterek, "Bu programın tasarlanması oldukça emek gerektirdi. Çok niş bir program olduğunun farkındayız" sözleriyle sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

İSTKA Girişimcilik Birim Başkanı Serkan Korkmaz ise İstanbulâ€™un yatırımcılar, girişimciler ve büyük şirketler açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Korkmaz, İstanbul Ticaret Odası üyeliğinin yaklaşık 820 bin, İstanbul Sanayi Odası üyeliğinin ise 20 binin üzerinde olduğunu hatırlatarak kentin ekonomik potansiyelinin altını çizdi.

Program, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum arasındaki iş birliğini güçlendirerek yenilikçi çözümlerin uygulanabilir ve ölçeklenebilir hale gelmesini hedefliyor. Tanıtım etkinliğinde ortaya konan yaklaşım, pilot uygulamalar ve kurumsal iş birlikleriyle hem kamunun ihtiyaçlarına yanıt verilmesini hem de girişim ekosisteminin olgunlaşmasını amaçlıyor.

Kamu teknolojilerine yönelik GovTech İstanbul Destek Programı tanıtıldı

Kamu teknolojilerine yönelik GovTech İstanbul Destek Programı tanıtıldı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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