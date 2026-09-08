Kamyonet durağa daldı: sürücü rögar kapağı savunmasıyla hakim karşısında

Kaza ve duruşma:

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde 27 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen kazada, kamyonetin otobüs durağına dalması sonucu Görkem Selvitop (37) ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın sürücüsü Ercan Ç. (21), tutuksuz olarak Küçükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya çağrıldı; sanık ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanığın savunması:

Tutuksuz sanık Ercan Ç., mahkemede olayla ilgili üzgün olduğunu belirtti ve kazanın aniden geliştiğini savundu. Sanığın ifadeleri şu şekilde kayda geçti: "Olay günü 55-60 kilometre hızla seyir halindeydim. Aracın arka tarafı birden havalanması sonucu direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Yaklaşık 20-25 kilometre savrularak durabildim. Araç durduktan sonra Görkem Selvitop’a çarptığımı fark ettim. Rögar kapağının havalanması nedeniyle bu olay başıma gelmiştir. Benim bir suçum yoktur."

İddianame ve adli tıp raporu:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kazada ölen kişinin maktul olarak Görkem Selvitop, şüpheli konumunda ise Ercan Ç. olduğu belirtildi. İddianamede, sanığın sevk ve idaresindeki araçla ilerlerken durakta bekleyen Selvitop'a çarptığı ve Selvitop'un kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği yer aldı.

İddianamede yer alan ölüm raporuna göre maktulün ölümü, genel beden travmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu gerçekleşti. Adli Tıp Kurumu raporunda ise sürücünün kazanın meydana gelmesinde dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı, tali kusurlu olduğu; maktulün kazada kusurunun bulunmadığı vurgulandı.

Mahkemenin ara kararı:

Mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve kazaya ilişkin ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İddianamede sanık hakkında, taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Duruşmanın sonraki safhasında bilirkişi raporunun sonuçlarıyla birlikte taraf beyanları ve deliller yeniden değerlendirilecek; mahkeme ek görüş ve incelemeler sonucunda hükme esas karar verecek.

Küçükçekmece'de otobüs durağına dalan kamyonet sürücüsü hakim karşısında