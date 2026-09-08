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Dalgıç polislerin müdahalesi gölette mahsur kalan köpeği kurtardı

Adıyaman Besni'ye bağlı Tekağaç köyünde gölete düşen ve kendi başına çıkamayan köpek, dalgıç polislerin müdahalesiyle kurtarılarak veterinere teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dalgıç polislerin müdahalesi gölette mahsur kalan köpeği kurtardı

Besni'de gölete düşen köpek kurtarıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyü yakınlarında bir gölete düşen köpek, vatandaşların fark edip ekipleri bilgilendirmesi üzerine kurtarıldı.

İhbar ve müdahale:

Durumu öğrenen ekiplerin çağrısıyla olay yerine sevk edilen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, gölete girerek köpeğin bulunduğu noktaya ulaştı ve hayvanı sudan çıkardı.

Köpeğin sağlık kontrolleri:

Kurtarılan köpek, gerekli kontrollerinin yapılması üzere teslim edildiği veteriner hekime götürüldü.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE GÖLETE DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK, POLİS DALGIÇ EKİPLERİNCE...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE GÖLETE DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK, POLİS DALGIÇ EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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