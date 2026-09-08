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Rüzgarın yönü köyü korudu: 50 dönümlük anız yangını kontrol altına alındı

Karaahmetli'de çıkan anız yangını, rüzgarın köye esmemesi sayesinde bağ evlerine sıçramadan yaklaşık 50 dönümde kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:20

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 23:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rüzgarın yönü köyü korudu: 50 dönümlük anız yangını kontrol altına alındı

Karaahmetli'de anız yangını yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak yaklaşık 50 dönüm alanda zarar verdi. Rüzgarın yönünün köy ve bağ evlerinin bulunduğu tarafa dönmemesi, yangının yerleşim alanlarına ulaşma riskini azalttı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Alevleri fark eden köylüler, bağ evlerine sıçramaması için jandarma ekipleriyle birlikte kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbarın ardından Bahşılı'nın yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ekipleri, dronla havadan inceleme yaparak yangının yayıldığı alanı kontrol etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başlatıldı.

Köylülerin yaşadığı korku ve başlayan soruşturma:

Köy sakinleri yangın sırasında büyük korku yaşadıklarını anlattı. Semiye Yavuz, 'Korktuk, bağırış çağırış oldu, kalktık. Hortum da bulamadık. Şaşırdık' dedi. Köy sakini Ali Bozkoyun ise yangının alt tarafta bir noktadan başladığını ve 'Yangın başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra itfaiyeyi aradık. Yangın büyüdü ve oldukça geniş bir alana yayıldı' ifadeleriyle aktardı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayda yerleşim alanlarına sirayet etmemesi, rüzgar yönünün değişmemesi ve hızlı müdahale sayesinde muhtemel daha büyük bir zararın önüne geçti.

KIRIKKALE&#039;NİN BAHŞILI İLÇESİNE BAĞLI KARAAHMETLİ KÖYÜNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE...

KIRIKKALE'NİN BAHŞILI İLÇESİNE BAĞLI KARAAHMETLİ KÖYÜNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK YAKLAŞIK 50 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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