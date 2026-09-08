Kapuz caddesi'nde motor bölümündeki yangın park halindeki otomobili kullanılmaz bıraktı

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak Kapuz Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü veya çevredekiler tarafından uzun süredir park halinde olduğu belirtilen aracın plakasının 67 AK 875 olduğu tespit edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında şu aşamada resmi bir açıklama yapılmadı; olay yerinde ilk bulgular, alevlerin motor bölümünden başladığını gösterdi.

Müdahale ve soruşturma:

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA KAPUZ CADDESİ ÜZERİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ.