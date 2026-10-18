Eğitim-Bir-Sen Manisa'da Yasav liderliğinde yeni dönem başladı

Genel kurulun açılışı ve konuşmalar:

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu, delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından şube başkanı Ahmet Yasav açılış konuşmasında sendikanın misyon ve vizyonunu anlattı ve 6. dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda önceki dönem şube başkanlarından Mehmet Emin Sofuoğlu ile önceki dönem Akhisar İlçe Temsilcisi ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Erdem de söz alarak görüşlerini paylaştı.

Raporlar ve faaliyetlerin değerlendirilmesi:

Toplantıda 6. dönem faaliyetleri kapsamında çok sayıda rapor sunuldu. Şube Sekreteri Özgür Emeksiz yönetim kurulu raporunu, Denetleme Kurulu Başkanı Yaşar İzgüt denetleme kurulu raporunu ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Dönmez mali bilanço raporunu katılımcılara sundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından yönetim kurulu faaliyetleri, denetleme kurulu raporu ve mali bilanço oy birliğiyle ibra edildi.

Plaket takdimi ve yeni yönetim kurulu:

Genel kurul kapsamında 6. dönem görev yapan isimlere teşekkür plaketleri verildi. Plaket takdim edilenler arasında Şube Sekreteri ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Köseler, Teşkilat Başkanı ve Ahmetli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Taşçı ile Şehzadeler İlçe Temsilcisi Mevlüt Baki Tunç yer aldı.

Seçimler sonucunda 7. dönem zorunlu organları ve üst kurul delegeleri belirlendi. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Yasav (Şube Başkanı), Özgür Emeksiz (Şube Sekreteri), Ali Osman Coşkun (Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı), Adem Dönmez (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Samet Güleryüz (Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Mehmet Göksu (Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı) ve Vahdet Vural (Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı).

Genel kurulun ardından açıklama yapan Ahmet Yasav, programa katılan misafirlere ve delegelere teşekkür ederek yeni dönemin sendika ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

AHMET YASAV ŞUBE BAŞKANI, ÖZGÜR EMEKSİZ ŞUBE SEKRETERİ, ALİ OSMAN COŞKUN TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, ADEM DÖNMEZ MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, SAMET GÜLERYÜZ BASIN VE İLETİŞİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, MEHMET GÖKSU HUKUK VE TOPLU SÖZLEŞMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI, VAHDET VURAL İSE EĞİTİM VE SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV ALDI.