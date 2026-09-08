Kanada'dan misilleme: 20 milyar dolarlık ABD mallarına yüksek gümrük vergileri

Kanada'nın misillemesi yürürlüğe girdi:

Kanada, ABD ile artan ticari gerilimler kapsamında aldığı misilleme kararını bugün hayata geçirdi. Ottawa'nın kararıyla ABD'den ithal edilen 27,6 milyar dolarlık (20 milyar ABD doları) ürünlere, kategoriye göre yüzde 15'ten yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulanacak. Karardan etkilenecek mallar arasında çelik, alüminyum, süt ve peynir ürünleri ile golf sopaları, ceket, tişört, tuvalet kağıdı, klima gibi ev aletleri, forkliftler ve endüstriyel kalıplar yer alıyor.

Hedeflenen sektörler ve geri çekilen ürünler:

Kanada'nın açıkladığı ilk listede taze balık ve ıstakoz da bulunuyordu; ancak deniz ürünleri endüstrisinden gelen baskılar üzerine bu kalemler listeden çıkarıldı. ABD'nin daha önce uyguladığı vergilerin etkisiyle hokey sopaları ve çimento gibi ürünler hedeflenmiş, bu önlemler Kanada'nın ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 5,5'ini olumsuz etkilemişti. Yeni misilleme dalgası, iki ülke arasındaki ticari dengeyi yeniden sarsacak nitelikte.

Diplomasi çıkmazda ve karşılıklı suçlamalar:

Müzakereler, Washington'da günlerce süren görüşmelerin ardından 21 Ağustos'ta çıkmaza girdi ve Kanada Başbakanı Mark Carney ticaret görüşmelerini askıya alma kararı aldı. Carney, Trump yönetiminin koşullarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiğini ve ABD'li müzakerecilerin son anda Kanada'nın diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalara kısıtlamalar getirdiğini söyledi. Carney, gazetecilere verdiği demeçte Kanada'nın hâlâ ABD ile 'kalıcı' ve her iki ülkenin çıkarlarına uygun bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti ve 'Amerikalılar hazır olduğunda oturup bu anlaşmayı yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana iletişimin azaldığını, 'Onlara en iyi teklifi sunduk, geri çevirdiler' diyerek topun artık Kanada'nın sahasında olduğunu savundu.

Başkan Trump'tan yeni tehditler:

Gerilimi artıran bir diğer adım ABD Başkanı Donald Trump'ın Bombardier Aviation'a yönelik tehdidi oldu. Trump, Truth Social platformunda büyük harflerle 'Artık ABD’de Bombardier satışı yok!' ifadelerini kullanarak, şirket üretimini ABD'ye taşımadığı takdirde satışların engelleneceğini öne sürdü; satışların nasıl durdurulacağına ilişkin ise bir ayrıntı vermedi. Şu anda ABD iç hatlarında binlerce Bombardier uçağı hizmet veriyor. Trump ayrıca Ağustos ayında Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adının 'Amerika Gölü' olarak değiştirilmesine ilişkin bir kararname imzalamıştı.

Her iki taraf da karşılıklı misillemeler ve açıklamalarla tansiyonu yükseltirken, Ottawa ve Washington arasında kalıcı bir anlaşma sağlanana dek ticarette belirsizlik ve yeni maliyetlerin sürmesi bekleniyor.

KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY VE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP