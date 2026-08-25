Kandıra'da altı sahilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı

Kandıra'da altı sahilde yüzme yasağı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığının açıklamasında, bölgedeki güvenlik gerekçesiyle kararın alındığı belirtildi.

Hangi sahiller kapalı:

Açıklamada adı verilen sahiller Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci olarak sıralandı. Bu alanlarda yüzmenin tehlikeli olduğu vurgulanarak vatandaşların buralardan uzak durması istendi.

Vatandaşlara uyarılar:

Kandıra Kaymakamlığı, cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde bile mantar dubalar içinde kalınarak yüzülmesini tavsiye etti. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE 6 SAHİLDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI.