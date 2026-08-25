Dolar 48,0964 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,09 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Kandıra'da altı sahilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde bugün yüzmeye yasak getirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kandıra'da altı sahilde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı

Kandıra'da altı sahilde yüzme yasağı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığının açıklamasında, bölgedeki güvenlik gerekçesiyle kararın alındığı belirtildi.

Hangi sahiller kapalı:

Açıklamada adı verilen sahiller Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci olarak sıralandı. Bu alanlarda yüzmenin tehlikeli olduğu vurgulanarak vatandaşların buralardan uzak durması istendi.

Vatandaşlara uyarılar:

Kandıra Kaymakamlığı, cankurtaran hizmeti verilen ve denize girme yasağı bulunmayan bölgelerde bile mantar dubalar içinde kalınarak yüzülmesini tavsiye etti. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE 6 SAHİLDE DENİZE GİRMEK...

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE 6 SAHİLDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çankırı ormanlarında fotokapana takılan ayı yiyecek arayışındaydı
images

Antalya’da COP31 hazırlığı: kent içi yönlendirmeler uluslararası standartlara ta...
images

Palu'de hastane personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi
images

Ağın'da badem üretimini güçlendirmeye yönelik saha denetimleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi