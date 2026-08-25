Manavgat’ta yaz okulunda çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Manavgat Çevre Platformu temsilcileri, Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yaz okulu öğrencilerine yönelik düzenledikleri "Çevre Eğitimi Projesi" kapsamında çocuklara çevre koruma, birlikte hareket etme ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları üzerine eğitim verdi. Eğitimlerde doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit sürdürülebilir davranışlar ele alındı.

Uygulamalı bilgiler ve farkındalık çalışmaları:

Program boyunca öğrenciler, atık ayrıştırma, geri dönüşümün önemi ve çevre dostu alışkanlıklar hakkında bilgilendirildi. Eğitim içerikleri, yaş düzeyine uygun örneklerle ve etkileşimli anlatımla zenginleştirildi; böylece çocukların çevreye yönelik farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Gıda israfı ve kompost atölyesi:

Sarılar İlkokulu öğretmenleri de "Gıdanı Koru Geleceğini Koru" Erasmus Projesi çerçevesinde öğrencilere katılarak gıda israfının önlenmesi ve organik atıkların değerlendirilmesi konularında bilgi aktardı. Öğrenciler kompost gübre yapımını uygulamalı olarak gördü ve organik atıkların bahçe-şehir uygulamalarında nasıl değerlendirilebileceğini öğrendi.

Gerçekleştirilen eğitimler sonucunda Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, çevrenin korunması, gıda israfının azaltılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesi konularında pratik bilgi edinirken sürdürülebilir yaşam konusunda kalıcı bir farkındalık kazanmayı amaçladı.

MANAVGAT ÇEVRE PLATFORMU TEMSİLCİLERİ, "ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ" KAPSAMINDA MANAVGAT BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ, BİRLİKTE HAREKET ETME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARINDA EĞİTİM VERDİ.