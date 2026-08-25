Dolar 48,0875 +0,03%
Euro 56,1144 +0,02%
Bist 14.369,00 -0,91%
Altın Gram 7.260,70 -0,03%
EUR/USD 1,1663 -0,03%
Brent Petrol 88,27 -2,51%
--°

Manavgat’ta yaz okulunda çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Manavgat Belediyesi ve Çevre Platformu, Çocuk Kültür Merkezi yaz okulunda öğrencilere çevre koruma, sürdürülebilirlik ve gıda israfı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat’ta yaz okulunda çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Manavgat Çevre Platformu temsilcileri, Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yaz okulu öğrencilerine yönelik düzenledikleri "Çevre Eğitimi Projesi" kapsamında çocuklara çevre koruma, birlikte hareket etme ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları üzerine eğitim verdi. Eğitimlerde doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit sürdürülebilir davranışlar ele alındı.

Uygulamalı bilgiler ve farkındalık çalışmaları:

Program boyunca öğrenciler, atık ayrıştırma, geri dönüşümün önemi ve çevre dostu alışkanlıklar hakkında bilgilendirildi. Eğitim içerikleri, yaş düzeyine uygun örneklerle ve etkileşimli anlatımla zenginleştirildi; böylece çocukların çevreye yönelik farkındalık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Gıda israfı ve kompost atölyesi:

Sarılar İlkokulu öğretmenleri de "Gıdanı Koru Geleceğini Koru" Erasmus Projesi çerçevesinde öğrencilere katılarak gıda israfının önlenmesi ve organik atıkların değerlendirilmesi konularında bilgi aktardı. Öğrenciler kompost gübre yapımını uygulamalı olarak gördü ve organik atıkların bahçe-şehir uygulamalarında nasıl değerlendirilebileceğini öğrendi.

Gerçekleştirilen eğitimler sonucunda Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, çevrenin korunması, gıda israfının azaltılması ve atıkların yeniden değerlendirilmesi konularında pratik bilgi edinirken sürdürülebilir yaşam konusunda kalıcı bir farkındalık kazanmayı amaçladı.

MANAVGAT ÇEVRE PLATFORMU TEMSİLCİLERİ, &quot;ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ&quot; KAPSAMINDA MANAVGAT BELEDİYESİ...

MANAVGAT ÇEVRE PLATFORMU TEMSİLCİLERİ, "ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ" KAPSAMINDA MANAVGAT BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ, BİRLİKTE HAREKET ETME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARINDA EĞİTİM VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başiskele’de cadde ve kavşaklar modernize edildi, ulaşım güvenliği arttı
images

Karasu sazlığı Ağrı eteklerinde kartpostallık manzara sunuyor
images

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler
images

Ormanın sessiz misafiri Sinop'un Kayabaşı Mahallesi'nde görüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türk Kızılay Kahire’de Gazze’den gelen hastalara yeni tedavi destekleri açıkladı

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyor

Yatağa bağımlı hastalar için evde görüntülü sağlık hizmeti Manisa'da yaygınlaşıyor

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcı ele geçirildi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi