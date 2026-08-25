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Kütahya'da saha denetimleriyle orman yangınlarına karşı hazırlık güçlendiriliyor

Yusuf Karartı, Arapdede gözetleme kulesi ve Gediz yangın havuzunu denetleyerek ekiplerin teyakkuz halini ve havuzun su kapasitesi ile işleyişini kontrol etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya'da saha denetimleriyle orman yangınlarına karşı hazırlık güçlendiriliyor

Denetimin odağında hazırlık ve müdahale yer aldı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını yerinde görmek üzere saha denetimlerine devam etti. Ziyarette, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Arapdede Yangın Gözetleme Kulesi ile Gediz Yangın Havuzu mercek altına alındı. Denetimlerin ana hedefi, ekiplerin her an müdahaleye hazır tutulması için yapılan hazırlıkların ve uygulamaların etkinliğini değerlendirmek oldu.

Saha ekiplerinin teyakkuz durumu:

Denetimler sırasında yangın ilk müdahale ekiplerinin teyakkuz durumu kontrol edildi. Ekiplerin sevk ve eğitim düzenleri, ilk müdahale sürecine ilişkin hazırlıklar ve personelin sahadaki hazır bulunma biçimi gözden geçirildi. Karartı, hızlı müdahalenin yangın yönetiminde belirleyici olduğuna dikkat çekti ve ekiplerin düzenli eğitimlerle hazırlık seviyelerinin korunmasının önemini vurguladı.

Gediz havuzunun su kapasitesi ve işlerliği:

Gediz bölgesindeki yangın havuzunun su kapasitesi ve işlerliği ayrıntılı olarak değerlendirildi. Havuzun doluluk durumu, erişim kolaylığı ve pompaj altyapısının işleyişi kontrol edilerek olası senaryolarda su temininin sürdürülebilirliği ele alındı. Denetimlerde, sahadaki mevcut hazırlıkların ve planlanan iyileştirmelerin kapsamı gözden geçirildi ve bölge müdürlüğü çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

KÜTAHYA’DA ORMAN YANGINLARINA KARŞI SAHA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

KÜTAHYA’DA ORMAN YANGINLARINA KARŞI SAHA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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