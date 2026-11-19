Kapadokya Üniversitesi'nde tamamlanan tenkitli neşir çalışması

Kapadokya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Yunus Emre Divanı’nın tenkitli neşrini tamamlayarak alana önemli katkı sundu. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma, divanın şiir mirasının bilimsel yöntemlerle yeniden değerlendirilmesini hedefledi.

Çalışmanın yöntemi ve kullanılan kaynaklar:

Köksal, çalışmasında Divan'ın en eski 8 nüshasını karşılaştırmalı olarak inceledi. Tenkitli neşir yaklaşımı çerçevesinde nüshalar arasındaki varyantlar, metin hataları ve aktarım çizgileri sistematik biçimde değerlendirildi. Araştırmada uygulanan metotlar, mevcut yayınların bazı yönlerinin tenkitli neşrin bilimsel esaslarını tam karşılamadığı varsayımına dayanıyordu.

Karşılaştırma sürecinde metin tarihçesi, nüsha ilişkileri ve okumaların güvenilirliği ön plana alındı. Bu sayede Divan metinlerinin oluşum sürecine dair daha net bir tablo oluşturulmaya çalışıldı.

Bulunan özgün nüsha ve çalışmanın bulguları:

Çalışma sırasında daha önce bilimsel araştırmalarda kullanılmamış özgün bir nüsha tespit edildi. Bu nüshada yer alan metinler, söz konusu edisyonun kapsamını genişletti; özellikle 9 bilinmeyen şiir ilk kez değerlendirmeye alındı.

Köksal, bu nüshanın tenkitli neşir açısından önemine dikkat çekerek, Divan’ın bilimsel esaslara göre yeniden ele alınmasının hem metin eleştirisi hem de Yunus Emre araştırmaları için kayda değer olduğunu belirtti. Hazırlanan çalışma, kamuoyu, edebiyatseverler ve bilim dünyasının değerlendirmesine sunuldu.

Çalışmanın, Yunus Emre araştırmalarına yeni veriler kazandırmasının yanı sıra Divan’ın metinsel sorunlarına daha sağlam yöntemlerle yaklaşılmasına zemin hazırladığı vurgulanıyor. Bu yeniden değerlendirme, sonraki edisyon ve araştırmalar için önemli bir referans olma potansiyeli taşıyor.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL, YUNUS EMRE DİVANI’NIN TENKİTLİ NEŞRİNİ TAMAMLAYARAK YUNUS EMRE ARAŞTIRMALARINA ÖNEMLİ KATKI SUNDU.