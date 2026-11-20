Brüksel'de 2. AB-İngiltere Zirvesi'nden somut adımlar

Brüksel'de düzenlenen 2. AB-İngiltere Zirvesi, üç liderin ortak açıklamalarıyla tamamlandı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, zirveden çıkan anlaşmaların hem ekonomik hem de güvenlik alanında yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı. Liderler, on yıllık belirsizlik döneminin ardından ilişkilerde daha yakın ve düzenli bir iş birliği hedeflediklerini ifade etti.

AB liderlerinin ortak değerlendirmesi:

Antonio Costa, İngiltere ile sürdürülecek ortaklığın Avrupa için stratejik önem taşıdığını belirterek, birlik ve güvenliğin ekonomik güçle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Costa, Avrupa ile İngiltere'nin "yolların farklı taraflarından ilerleyen fakat aynı yönde ilerleyen" aktörler olduğunu vurguladı ve İngiltere ile mümkün olan en yakın ilişkiye açık olduklarını açıkladı.

Ursula von der Leyen ise ticaret, karbon piyasalarının birbirine bağlanması ve gençlik programlarına ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurdu. Von der Leyen, anlaşmaların ticareti kolaylaştıracağını, yaşam maliyetlerini düşürme potansiyeli taşıdığını ve savunma ile düzensiz göçle mücadelede iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca dijital ortaklık kapsamında yapay zeka, kuantum teknolojileri ve güvenli bağlantı alanlarında iş birliği başlatıldığını açıkladı.

ekonomi ve ticaret odaklı kazanımlar:

Tarım ve gıda ürünlerine ilişkin görüşmelerde uzlaşı sağlandığı belirtilirken, bunun Manş Denizi kıyısındaki işletmeler için daha kolay ticaret ve daha düşük maliyet anlamına geldiği kaydedildi. Burnham zirvede varılan anlaşmanın İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılasına yüzde 0,5 katkı sağlayacağını ve bunun yıllık olarak yaklaşık 17 milyar sterlinlik bir büyümeye denk geldiğini söyledi. Burnham, anlaşmanın ihracat maliyetlerini azaltarak market alışverişinin maliyetini düşürmeye, işletmelerin giderlerini azaltmaya ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için imkan yaratmaya yönelik adımlar içerdiğini aktardı.

AB Komisyonu, ekonomik güvenlik gündeminde İngiltere ile diyalog kurulacağını ve kritik tedarik zincirleri ile temel teknolojilerin korunmasına yönelik yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Taraflar, ekonomik önlemlerin karşı tarafın ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamaya çalışacak.

güvenlik, göç ve gençlik politikalarında iş birliği:

Zirvede güvenlik iş birliği de öne çıktı. AB ile İngiltere arasındaki savunma ortaklığı derinleştirilecek; hibrit tehditlere, siber saldırılara ve dış müdahalelere karşı koordinasyonun güçlendirileceği bildirildi. Göç konusunda ise Manş Eylem Planı çerçevesinde ortak eylem ve veri paylaşımını içeren mekanizmalar kurularak, tehlikeli geçişleri organize eden çetelerin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ilerlemeler kaydedildi.

Gençlik açısından en dikkat çekici adım, anlaşma kapsamında İngiltere'nin gelecek yıldan itibaren Erasmus programına yeniden katılacağı açıklaması oldu. Burnham, Brexit sonrası gençlerin fırsatlarının daraldığını belirterek, yeni düzenlemelerle 31 yaş altındaki gençlerin AB üyesi ülkelere seyahat, yaşama, çalışma ve eğitim açısından daha kolay erişim sağlayacaklarını ifade etti.

Burnham ayrıca hükümetin anlaşmayı yasalaştırmak üzere gelecek hafta parlamentoya bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı ve toplumun büyük bölümünün Avrupa ile daha yakın ilişkiler istediğine dikkat çekti. Von der Leyen ise nihai kararı verecek olanın İngiltere halkı olduğunu vurguladı.

bölgesel gerilimlere ilişkin tepkiler:

Zirve sırasında Polonya'ya düşen Rus füzelerine ve bir İHA'ya ilişkin gelişmeler de gündeme geldi. Antonio Costa, Polonya ile dayanışma içinde olduklarını belirtti ve durumu "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi. Burnham ise Ukrayna'daki savaşın kazananı olmadığını, herkesin kaybettiğini ve bu koşullar altında Avrupa ile savunma ve güvenlik alanında derin iş birliği yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının genel sonucu olarak liderler, on yıllık savrulma ve bölünme dönemine bir nokta koyma hedefiyle, ekonomik büyüme, ticaret kolaylığı, gençlik fırsatları ve güvenlik iş birliğini kapsayan bir yol haritası üzerinde uzlaştı. Zirve metninde öne çıkan unsurlar, önümüzdeki dönemde uygulamaya konmak üzere yasal ve pratik adımlara dönüştürülecek.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brüksel’deki 2. Avrupa Birliği (AB)-İngiltere Zirvesi’nde AB ile varılan anlaşmaların yeni fırsatlar sunacağını belirterek, "Savrulma ve bölünmeyle geçen 10 yıla bugün nokta koyuyoruz" derken, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İngiltere ile mümkün olan en yakın ilişkiye açık olduklarını vurguladı.