YSK kararı ve uygulama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) şikayeti üzerine Yüksek Seçim Kurulu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) hazırladığı ve Türkiye ile imzalanan protokollere, hayata geçirilen projelere ilişkin fotoğrafların bulunduğu seçim kitapçıklarını inceledi.

Kurul, kitapçığın kapağında ve içeriğinde hem Türkiye hem de KKTC bayraklarının yer aldığını tespit ederek, söz konusu propaganda materyallerinin dağıtımının durdurulmasına ve toplatılmasına oybirliğiyle karar verdi. Kararın bir örneğinin Polis Müdürlüğüne gönderilmesine ve polis tarafından UBP seçim bürolarındaki kitapçıkların toplatılmasına başlandığı bildirildi.

İlgili kurumlara bildirim ve sosyal medya adımı:

YSK, kitapçık ve kararın birer örneğini Polis Müdürlüğü'ne iletmenin yanı sıra, sosyal medyada benzer propaganda içeriklerinin kaldırılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na (BTHK) gönderilmesine karar verdi. Bu düzenlemeyle hem fiziksel hem de dijital mecralarda eş zamanlı bir müdahale hedefleniyor.

Hukuki dayanak ve Kurulun yorumu:

Kurul, kararında 19 Kasım 2026 tarihli ve 154/2026 sayılı kararını esas aldı ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 74'üncü maddesini dayanak gösterdi. Söz konusu madde, seçim propagandasında kullanılan duvar ilanları, el ilanları ve diğer basılı materyaller üzerinde Türk Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleriyle yazı bulundurulmasını yasaklıyor.

YSK kararında kanunda yalnızca "Türk Bayrağı" ifadesinin yer almasına karşın, hem KKTC hem de Türkiye bayraklarının kullanımı yasağa aykırılık kapsamında değerlendirildi. Kararda, bayrakların bir fotoğrafın doğal parçası olarak bulunması ile propaganda amacıyla ayrıca yerleştirilmesi arasında hukuki bir ayrım yapılmadığı belirtildi.

Bu gelişme, 6 Aralık 2026'da düzenlenecek olan 2026 Erken Genel Seçimleri öncesinde siyasi partiler arasındaki itiraz ve denetim mekanizmalarının uygulamaya konduğunu gösteriyor. CTP'nin şikayeti üzerine alınan bu kararın uygulanmasıyla ilgili adımlar devam ediyor.

LEFKOŞA (İHA) - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ’NİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE YÜKSEK SEÇİM KURULU, ULUSAL BİRLİK PARTİSİ’NİN TÜRKİYE İLE İMZALANAN PROTOKOLLER VE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERE İLİŞKİN FOTOĞRAFLARIN DA BULUNDUĞU, TÜRKİYE VE KKTC BAYRAKLARININ YER ALDIĞI SEÇİM KİTAPÇIKLARININ TOPLATILMASINA KARAR VERDİ.