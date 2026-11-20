Çamardı dondurma fuarı kapılarını açtı

Niğde Valiliği, Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Çamardı Dondurmacılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen Çamardı Dondurma Fuarı, Çamardı Kapalı Pazar Alanı ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açıldı. Fuarda üretimde kullanılan ekipmanlar ile ilçede hazırlanan dondurma çeşitleri sergilendi ve katılımcılara ikram edildi.

Yerel ürünlerle tat ve üretim teknikleri:

Ziyaretçiler, Çamardı’nın yetiştirdiği tarımsal ürünlerin dondurmada nasıl değerlendirildiğini farklı çeşitleri tadarak görme fırsatı buldu. Fuar; hem lezzet sunumu hem de üretim sürecine dair uygulamaların paylaşılması açısından bir gösteri ve tanıtım alanı işlevi gördü.

Markalaşma hedefi ve gelenek:

Fuarın açılışını takip ederek stantları gezen Vali Nedim Akmeşe, Çamardı’nın yarım asırlık dondurmacılık geleneğine sahip olduğunu vurguladı. Akmeşe, Türkiye genelinde 10 bini aşkın Çamardılı dondurma üreticisi bulunduğunu belirterek, hedefin bu köklü mirası koruyup geliştirerek Çamardı’nın kendi marka hikâyesini yazması olduğunu ifade etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt da konuşmasında, Çamardılı ustaların küçük dükkanlar ve seyyar tezgâhlarda başlattığı geleneğin ülke geneline yayıldığını söyledi ve bu yayılmaya katkı sunan isimleri andı. Uzkurt, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı illerdeki Çamardılı dondurmacılarla yapılan görüşmelerde sektörün gelişmesi ve markalaşma yollarının ele alındığını kaydetti.

Fuar organizasyonuna katkı sağlayanlara teşekkür eden Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ile derneğin temsilcisi Çamardı Dondurmacılar Derneği Başkanı Yasin Kürkçü, ilçe dondurmasının fuar ve festivaller aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasının amaçlandığını belirtti.

NİĞDE VALİLİĞİ, ÇAMARDI KAYMAKAMLIĞI, ÇAMARDI BELEDİYESİ VE ÇAMARDI DONDURMACILAR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ÇAMARDI DONDURMA FUARI, ÇAMARDI KAPALI PAZAR ALANI VE FUAR MERKEZİ’NDE ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI.