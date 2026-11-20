Antalya'da çevre mesajı veren gökyüzü gösterisi

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, bin 500 ışıklı dron, EXPO kulesi etrafında çevre temalı figürler oluşturdu. Kelebek, lale, dünya ve konferansın maskotu caretta caretta figürleriyle verilen gösteri, hem yerli hem yabancı katılımcıların beğenisini topladı.

Kurulum ve lojistik:

Gösterinin dronları, tırlarda özel muhafazalı çantalarda taşındı; her bir çantada 12 dron bulunuyordu. Alan görevlileri dronları EXPO kulesi yakınındaki yaklaşık 20 metrekarelik bir alana dizdi ve her bir birim tek tek kontrol edildi. Tüm hazırlıkların arkasında görev alan ekip yaklaşık 25 kişiden oluşuyor ve kurulum süreci yaklaşık 5 saat sürüyor.

Teknik yapı ve gösteri detayları:

Gösteride kullanılan dronlar, yapay zeka destekli yazılımlarla koordine ediliyor. Firma kurucu üyelerinden Umut Doğan'ın aktardığına göre, tüm dronlar bilgisayar üzerinden planlanan rotalarla kalkıştan inişe kadar kontrol ediliyor. Dronlar dördüncü nesil ve havada kalma süreleri 38 dakika; gösteri olarak ortalama 24 dakika sürüyor ve maksimum 29 dakikaya kadar çıkabiliyor.

Gösteri sırasında formasyon geçişlerinde yapay zekadan alınan koordinatlar kullanılıyor. Operasyon sorumlusu Deniz Kamiloğlu, izleyicinin gördüğü yaklaşık 15 dakikalık görsel şölenin arkasında, dronların kurulumu, sistemin devreye alınması ve bataryaların hazırlanması gibi teferruatlı işleri kapsayan 5 saatlik teknik çalışmanın yattığını belirtti. Kamiloğlu, dronların kalkış ve inişlerinin programlanmış sıra ve saliselik farklarla gerçekleştiğini, inişte dronların başlangıç noktalarına doğru geri döndüğünü ifade etti.

Yetkililer, COP31 temasına uygun figürler tercih ettiklerini, kaplumbağanın merkeze alındığı gösterinin konferansın çevre mesajını güçlendirdiğini vurguluyor. İzleyicilerden gelen olumlu geri dönüşler, canlı drone şovunun sunduğu deneyimin nadirliğine ve yarattığı heyecana dikkat çekiyor.

ÖNCE TIRLARDAN HER BİRİNDE 12 ADET DRONUN YER ALDIĞI MUHAFAZALI ÇANTALARLA İNDİRİLEN BİN 500 DRON, EXPO KULESİ YAKININDAKİ YAKLAŞIK 20 METREKARELİK ALANA YERLEŞTİRİLDİ. SON TEKNİK KONTROLLERİ YAPILAN DRONLAR, AYNI ANDA HAVALANIP 101 METRE KOTUNDAKİ EXPO KULESİ ETRAFINDA DİZİLDİ,