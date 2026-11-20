Yerel sağlık ekibi cuma namazı öncesi vatandaşlarla buluştu

Samsun Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla İhsaniye Cami önünde bilgilendirme standı kurdu. Etkinlik, cuma namazı öncesinde yoğun katılımın olduğu alanda gerçekleştirildi.

Standı görevlendiren İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, camiyi ziyaret eden vatandaşlara yönelik karbonmonoksit ölçümü yaptı ve sonuçlar üzerinden kişisel sağlık riskleri hakkında bilgilendirme sağladı. Ölçüm sonuçları doğrultusunda sigara kullanımının solunum sistemi ve genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri sade bir dille anlatıldı.

Ölçümler ve yönlendirmeler:

Standta yapılan uygulamalarda, ölçüm sonuçları hakkında vatandaşlara anında geri bildirim verildi; yüksek değer saptanan kişilerle birebir konuşularak risklere dikkat çekildi. Ayrıca sigarayı bırakmak isteyenlere sigara bırakma hizmetleri ve bu hizmetlerden nasıl yararlanacaklarına ilişkin bilgi verilip, profesyonel destek almaları konusunda yönlendirildiler.

Çalışmada pasif içiciliğin de sağlık açısından ciddi bir risk oluşturduğuna vurgu yapıldı ve tütün ürünlerinden uzak durmanın toplumsal sağlık için önemine dikkat çekildi. Bilgilendirme materyalleriyle katılımcılara korunma yolları ve erken tanının önemi hatırlatıldı.

Yetkililerin açıklamaları ve geleceğe dönük adımlar:

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, akciğer kanserinden korunmada en etkili yöntemin sigara kullanımının önlenmesi ve tütün ürünlerinden uzak durulması olduğunu belirtti. Turhan, sigara ve pasif içiciliğin akciğer kanseri için başlıca risk faktörleri olduğunu vurgulayarak vatandaşların destek almakta tereddüt etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Turhan ayrıca sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç olmadığını, erken tanı ve düzenli kontrollerin hastalıklarla mücadelede önem taşıdığını hatırlattı ve sağlık kuruluşlarının sigara bırakma polikliniklerinin kapılarının açık olduğunu belirtti.

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme, tarama ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı; benzer etkinliklerin belirli periyotlarla tekrarlanacağı ve ulaşılabilir destek mekanizmalarının güçlendirileceği bildirildi.

ÇARŞAMBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 17 KASIM DÜNYA AKCİĞER KANSERİ FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA VATANDAŞLARDA AKCİĞER KANSERİ VE SİGARANIN ZARARLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.