Eskişehir'de seramik yüzeyleri fırçanın izleriyle yeniden şekilleniyor

Eskişehir'de fırçanın sırdaki izi sempozyumu başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) iş birliğinde düzenlenen 4. Eskişehir Fırçanın Sırdaki İzi Sempozyumu, Sanat Sokağı'nda kapılarını açtı. Üç gün sürecek etkinlikte, farklı disiplinlerden gelen sanatçılar seramik yüzeyler üzerinde fırçanın bıraktığı izleri özgün eserlere dönüştürecek.

Sanat sokakında üretim ve izleme fırsatı:

Sempozyum boyunca üretim süreci sanatseverlerin gözleri önünde gerçekleşecek; ziyaretçiler yalnızca ortaya çıkan eserleri değil, oluşum aşamasını da takip edebilecek. Etkinlik, Eskişehir’in binlerce yıllık seramik geleneğini çağdaş yaklaşımlarla birleştirmeyi hedefliyor.

Ustalardan katılımlar ve program detayları:

Etkinlikte eserlerini sunan isimler arasında Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Prof. Dr. Dilek Alkan, Prof. Dr. İsmet Yüksel, Doç. Özgür Uğuz, Doç. Ekrem Kula, Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Aygün, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Öğr. Gör. Tamer Derican ve Grafik Sanatçısı İsmail İpek yer alıyor. Katılımcılar, seramik, resim ve grafik gibi disiplinlerin kesişiminden doğan yeni üretim süreçlerini sergi formatında da izleyicilerle paylaşacak.

Sempozyumun açılışında konuşan SSEDD Başkanı Zehra Çobanlı, etkinliğin kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma amacı taşıdığını belirtti ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile iş birliği için teşekkür etti.

Başkan Ünlüce konuşmasında, Sanat Sokağı ve Seramik Müzesi bağlantısına dikkat çekti; yolculuğun 2015 yılında başladığını hatırlatarak sanat alanında sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı. Ünlüce ayrıca sempozyum kapsamında üretilen eserlerin Sanat Sokağı'nda sergileneceğini ve mekânın hafızasına yeni izler bırakacağını ifade etti.

Katkı veren kurumlara teşekkür:

Açılışın ardından Başkan Ünlüce, sempozyuma destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgelerini takdim etti. Teşekkür belgeleri verilen kuruluşlar şunlar: Seranit, Pon Art, Tuana El Sanatları, Sedef El Sanatları, Odunpazarı Konak Otel, Mehmet Kılıç Hukuk Bürosu ve Kent Dergi.

Sempozyum, Sanat Sokağı'nda 9 Eylül 2026 tarihine kadar seramik üretim sürecine tanıklık etme imkânı sunacak ve Eskişehir’in seramik ve sanat alanındaki güçlü kimliğini öne çıkaracak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SERAMİK SANATI EĞİTİMİ VE DEĞİŞİMİ DERNEĞİ (SSEDD) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "4. ESKİŞEHİR FIRÇANIN SIRDAKİ İZİ SEMPOZYUMU" BAŞLADI. ÜÇ GÜN SÜRECEK SEMPOZYUMDA FARKLI SANAT DİSİPLİNLERİNDEN SANATÇILAR, SERAMİK YÜZEYLERİNİ FIRÇANIN ÖZGÜN İZLERİYLE BULUŞTURACAK.