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Kapatma kararı sonrası yeniden açılan tıp merkezi aileyi isyan ettirdi

Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümü sonrası kapatılan Özel Tepe Tıp Merkezi'nin 'eksikler giderildi' denilerek açılması aileyi ayağa kaldırdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kapatma kararı sonrası yeniden açılan tıp merkezi aileyi isyan ettirdi

Özel Tepe Tıp Merkezi'nin yeniden açılması ailede tepkiyle karşılandı:

Ümraniye'de serum uygulamasının ardından fenalaşarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Gamze Yıldız olayının ardından Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatılan Özel Tepe Tıp Merkezi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi, aile ve yakınlarında tepkiye neden oldu. Merkezin tekrar açılması, acılı aile tarafından vicdani bir rahatsızlık ve adalet beklentisinin karşılanmaması olarak değerlendirildi.

Ailenin tepkileri:

Baba Neytullah Yıldız, kızının hayatını kaybettiği sırada acil müdahale odası gibi temel eksikliklerin bulunduğunu, ölümün ardından merkezin eksikleri giderildiği gerekçesiyle açıldığını belirtti. 'Kızım burada katledildi. Katledildikten sonra burası tekrar açıldı' sözleriyle duygularını dile getiren Yıldız, sorumlular hakkında işlem yapılmadığını ve soruşturma dosyasında ilerleme olmadığını vurguladı.

Anne Suna Doğantekin ise eksiklerin tamamlandığı gerekçesiyle yerine getirilen izinlere tepki gösterdi: 'Bunun sebebini de eksikler varmış; acil müdahale odası ve doktor eksiği, bu tamamlanmış diye belirtmişler. O zaman benim de eksiğimi tamamlasınlar, benim kızımı da geri getirsinler.' Aile, hukuki süreçte adım atılmadığını, Adli Tıp raporunun henüz tamamlanmadığını ve dava açılmadığını söyledi.

Soruşturma süreci ve beklentiler:

Yakınları, işletmenin mühürlenip kapatılmasının ardından kısa sürede tekrar hizmete dönmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Teyze Burcu Doğantekin, 'Bir can kaybı olmuş, eksikler tamamlanmış, burası tekrar açılmış' diyerek sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Enişte Murat Karaarslan da 29 Mart'tan beri adalet beklediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Aile üyeleri, hem eksiklerin giderildiğini öne süren yetkililere hem de soruşturmanın seyrine ilişkin netlik isteğine vurgu yaptı. Sağlık Bakanlığı'nca verilen kapatma kararının ardından yapılan düzenlemeler sonucunda merkezin açılmasının, ailede hukuki ve vicdani tatmin sağlamadığı, adaletin sağlanmasını bekledikleri tekrarlandı. Aile, sürecin takipçisi olacaklarını ve sonuna kadar adalet arayışlarını sürdüreceklerini açıkladı.

KAPATILAN TIP MERKEZİNİN YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ AİLEYİ İSYAN ETTİRDİ

KAPATILAN TIP MERKEZİNİN YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ AİLEYİ İSYAN ETTİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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