Budak ailesinde Palandöken'de görkemli kutlama

düğün töreni detayları:

Erzurumlu iş insanı Selami Budak’ın oğlu Eyyüp Ensar Budak, Palandöken’deki Sway Otel’de düzenlenen görkemli bir törenle hayatını Fatma Karaman ile birleştirdi. Törene şehir içinden ve şehir dışından gelen, iş dünyasından yoğun ilgi gösteren yüzlerce davetli katıldı. Gecede Erzurum Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük alkış aldı ve misafirler uzun süre eğlendi.

ev sahibi ve konukların buluşması:

Ev sahibi olarak törene katılan Muhammet Selami Budak ile eşi Miyase Budak, misafirlerle birebir ilgilendi. Davetliler ile yapılan sohbetler ve tebrikler gecenin samimi atmosferini güçlendirdi. Organizasyon, tören alanının dekoru ve program akışıyla misafirlerden olumlu geri dönüş aldı.

Gece, çiftin yakın çevresi ve iş dünyasından gelen konukların katılımıyla geç saatlere kadar devam etti. Düğün, hem aile geleneklerinin hem de Erzurum’un sosyal hayatının bir yansıması olarak kayda geçti ve konukların memnuniyetiyle sonlandı.

ERZURUMLU İŞ İNSANI SELAMİ BUDAK’IN OĞLU EYYÜP ENSAR BUDAK, FATMA KARAMAN İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ.