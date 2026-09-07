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Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Erzurum'da 30 yıldır evlat hasreti çeken Ali ve Firget Ekiz, 2024'te koruyucu aile oldu; 1,5 yaşındaki Ecrin Su ile evleri yeniden neşelendi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

koruyucu aileyle yeni bir başlangıç:

Erzurum'da 30 yıllık evlilikleri süresince çeşitli rahatsızlıklar ve düşükler sonucu 8 bebeklerini kaybeden Ali Ekiz (54) ve eşi Firget Ekiz (52), tüm tıbbi çabalara rağmen çocuk sahibi olamayınca alternatif yollara yöneldi. Çift, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne koruyucu aile olmak için başvurdu ve yapılan değerlendirme sonrası henüz 1,5 yaşındayken Ecrin Su'yu koruyucu aile modeli kapsamında yanlarına aldı. Bugün 3 yaşına ulaşan Ecrin Su ile evde yeniden çocuk neşesi hakim oldu.

başvuru ve kabul süreci:

Ekiz çifti, başvurularının ardından sosyal hizmet ekipleriyle yürütülen değerlendirmeyi olumlu sonuçlandırdı. Sürecin ardından ailenin evine gelen Ecrin Su, zamanla aile bağları kurularak evlat edinilmiş gibi benimsendi. Çift, sürece destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti ve benzer durumda olan diğer ailelerin de cesaretlendirilmesini istedi.

çiftin çağrısı ve günlük yaşamları:

Ali Ekiz, koruyucu aile olmayı düşünenlere açık çağrıda bulunarak, "Koruyucu aile olmak gerçekten de gurur verici" ifadelerini kullandı. Tereddüt eden ailelerin zaman kaybetmeden başvurmaları gerektiğini vurgulayan Ali, hem çocukların aileye hem de ailelerin çocuklara ihtiyacı olduğunu belirtti. Sosyal Hizmetler ekibine duydukları minnettarlığı da tekrar etti.

Firget Ekiz ise yaşadıkları kayıpları ve gördükleri tedavileri anlattıktan sonra Ecrin Su'nun evlerinin neşesi olduğunu söyledi. "Benim çocuklarım yaşamadı, nasip Ecrin Su'ymuş" diyen Firget, ailenin ve çevrenin çocuğu çok sevdiğini, hiçbir şeyden eksik bırakmak istemediklerini aktardı. Küçük Ecrin'in yakında okula başlayacağı döneme de hazırlık yaptıklarını ekledi.

Çift, kendi öz evlatlarından ayırmadıklarını vurgulayarak koruyucu aile modelinin hem çocuk hem de aile için duygusal açıdan güçlü bir çözüm olduğunu belirtti. Hikâye, uzun yıllardır süren evlat hasretinin devlet destekli bir uygulama sayesinde son bulmasının örneği olarak öne çıktı.

Sonuç olarak, Ali ve Firget Ekiz çiftinin deneyimi, koruyucu aile uygulamasının hem çocuklara sıcak bir yuva sağladığını hem de çocuk özlemi çeken ailelere yeni bir umut sunduğunu gösteriyor. Çift, benzer durumda tereddüt yaşayanlara süreç hakkında bilgi alınmasını ve başvuruda bulunulmasını tavsiye ediyor.

ERZURUM’DA 30 YILLIK EVLİLİKLERİNDE 8 ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ALİ EKİZ (54) VE EŞİ FİRGET EKİZ (52)...

ERZURUM’DA 30 YILLIK EVLİLİKLERİNDE 8 ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ALİ EKİZ (54) VE EŞİ FİRGET EKİZ (52), 2024 YILINDA BAŞVURDUKLARI KORUYUCU AİLE MODELİ SAYESİNDE 1,5 YAŞINDAYKEN KUCAKLARINA ALDIKLARI ECRİN SU İLE EVLAT HASRETİNİ DİNDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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