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Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Samsun Market, Saathane Meydanı'ndaki yeni satış noktasında yerel üreticiyi doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market

Saathane Meydanı'nda yeni satış alanı hizmete girdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Samsun Market, yenilenen yüzüyle Saathane Meydanı'ndaki yeni konumunda kapılarını açtı. Belediye tarafından inşa edilen bloklara taşınan pazar, üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor. Daha önce Çiftlik Otoparkı alanında hizmet veren proje, yeni adresiyle kent merkezinde daha görünür ve erişilebilir hale geldi.

geniş ürün yelpazesi:

Samsun Market'te kooperatifler ve çiftçiler tarafından yetiştirilen sebze, meyve, bakliyat ve diğer yöresel ürünler yer alıyor. Pazar, üretici ile tüketici arasında güvenli bir köprü görevi görerek hem taze ve yerel ürünlere ulaşımı kolaylaştırıyor hem de üreticilerin pazarlama sorunlarını hafifletiyor. Vatandaşlar, doğrudan üreticiden temin ettikleri ürünlerle sofralarını zenginleştirme imkânı buluyor.

sürdürülebilir üretime katkı:

Proje, sürdürülebilir tarımsal üretimi teşvik etmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Samsun Market, yerel ekonomiyi güçlendirirken aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi tercih eden tüketicilere güvenilir bir alışveriş seçeneği sunuyor. Belediye tarafından sağlanan yeni altyapı, üreticilerin ürünlerini daha iyi sergilemesine ve satışlarını artırmasına olanak tanıyor.

Yeni konumuyla Samsun Market, hem üreticiler hem de tüketiciler için avantajlar sağlayan bir merkez olarak öne çıkıyor. Hem yerel üretime katkı vermek hem de sağlıklı ve taze ürün arayan tüm vatandaşlar, Saathane Meydanı'ndaki satış noktasını ziyaret etmeye davet ediliyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &quot;SAMSUN MARKET&quot; YENİ YERİNDE HİZMET...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "SAMSUN MARKET" YENİ YERİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME GÜÇ KATAN PROJE SAMSUN MARKET, YENİ YERİ SAATHANE MEYDANI’NDA MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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