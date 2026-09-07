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Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Kemer'de Arslanbucak Mahallesi'nde parkta bulunan cüzdan, duyarlı vatandaşın zabıtaya teslimiyle Kemer zabıta ekiplerince sahibine ulaştırıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda duyarlı bir vatandaş tarafından teslim edilen cüzdanı sahibine ulaştırdı.

bulunduğu yer ve teslim anı:

Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan bir parkta cüzdan bulan vatandaş, içinde para, kimlik ve kredi kartlarının olduğu cüzdanı Arslanbucak Kapalı Pazar Yeri'nde görev yapan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline teslim etti.

kayıt ve iade süreci:

Zabıta ekipleri, cüzdandaki kimlik bilgileri üzerinden yürüttükleri kısa inceleme sonucu cüzdanın Neziha Kılınç'a ait olduğunu tespit etti. Ekiplerin kendisine ulaşmasının ardından Kılınç, cüzdanını eksiksiz olarak teslim aldı.

Neziha Kılınç, duyarlı vatandaş ve cüzdanın kendisine ulaştırılmasını sağlayan Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

ZABITADAN ÖRNEK DAVRANIŞ

ZABITADAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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