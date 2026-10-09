Türkeli'de camiler toplumun dayanışma odağı olarak ele alındı

Konferansın ana hattı:

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Cami ve Sosyal Hayat konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, camilerin toplumdaki yerini değerlendirdi.

Camilerin toplumsal işlevi:

Dr. Göncü, camilerin yalnızca ibadet mekânları olmadığını belirterek, bunların toplumsal dayanışma, kardeşlik ve kaynaşma açısından önemli merkezler olduğunu vurguladı. Konuşmasında İslam medeniyetinde camilerin sosyal hayata etkilerine örnekler verildi ve birlik ve beraberliğin pekişmesi üzerindeki rolleri öne çıkarıldı.

Konferansın akışı ve kapanış:

Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen konferans boyunca dinleyicilerle yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Program, yapılan duaların ardından sona erdi ve etkinlik Türkeli halkının katılımıyla tamamlandı.

TÜRKELİ’DE "CAMİ VE SOSYAL HAYAT" KONFERANSI DÜZENLENDİ SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN KONFERANSTA CAMİLERİN TOPLUMSAL HAYATTAKİ YERİ VE ÖNEMİ ELE ALINDI.