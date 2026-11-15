Tunceli'de yaşamı aksatmamak için altyapı ekipleri hafta sonu mesaisinde

Tunceli'de altyapı ekipleri hafta sonu çalışmasını sürdürüyor

Tunceli Belediyesi, kentte altyapı hizmetlerinin aksamaması için ekiplerin hafta sonu da sahada olduğunu duyurdu. Ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve arıza bildirimlerini değerlendirerek öncelikli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

çalışma alanları ve müdahale biçimleri:

Saha çalışmaları kapsamında içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar onarılıyor; aynı zamanda kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımları ile vidanjör işlemleri de yerine getiriliyor. Gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilerek olası mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

amaç ve devam eden mesai:

Belediye yetkilileri, ekiplerin önceliğinin altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve günlük yaşamın aksamamasını temin etmek olduğunu vurguladı. Kent genelinde yürütülen saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.

TUNCELİ’DE ALTYAPI HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI İÇİN EKİPLER, HAFTA SONU DA SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREREK İÇME SUYU VE KANALİZASYON ARIZALARINA MÜDAHALE EDİYOR.