Geleneksel sporu güçlendiren yatırım: atlı cirit sahası ve üniversite oyunları Erzurum ile Bayburt'ta

Tören ve tesisin özellikleri:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bayburt'ta açılışı yapılan yeni atlı cirit sahası törenine katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; etkinlikte Bayburt barları da oynandı.

Tesis, yaklaşık 38 milyon lira maliyetle tamamlandı. Sahada 500 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, 40 at barınağı ve 2 ikili soyunma odası yer alıyor. Açılış sonrası tesis alanları Bakan Bak ve protokol üyeleri tarafından gezildi.

Geleneklerimizi geleceğe taşıma hedefi:

Törende konuşan Bakan Bak, geleneksel sporların korunması ve yaygınlaştırılmasına vurgu yaptı: "Biz Orta Asya’dan geldik, at sırtında geldik. Geleneklerimizi geleceğe taşıyoruz." Bak, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Etnospor aracılığıyla cirit başta olmak üzere geleneksel sporların yaşatılmaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Bak ayrıca, gelecek yıl temmuz ayında Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nın iki şehirde, Erzurum ve Bayburt'ta düzenleneceğini duyurdu. Organizasyonun iki şehirde gerçekleştirilmesinin, bölgedeki spor altyapısı ve tanınırlık açısından önemli olacağı ifade edildi.

Sporun sosyal rolü ve verilen destekler:

Bak, Bayburt'ta yaklaşık 1,5 yıl önce açılan 4 bin kişilik spor salonu ve spor kompleksini hatırlatarak, kentte halı saha ve diğer tesislerle spor imkânlarının geliştiğini söyledi. Yapımı süren kapalı tenis kortunun tamamlanmasının ardından yeni yatırımların da hayata geçirileceğini kaydetti.

Bakanın sözleri şöyle devam etti: "Spor iyileştirir, spor birleştirir. Spor insanların özgüvenini artırır, kaynaşmayı sağlar." Ailelere çocuklarını spor salonlarına ve yüzme havuzlarına yönlendirme çağrısında bulundu; sporun gençleri dijital bağımlılık, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolüne dikkat çekti.

Konuşmaların ardından il dışında yapılan müsabakalarda şampiyon olan sporculara madalyaları Bakan Bak ve protokol üyeleri takdim etti. Törenin ardından Bak kısa süre bir boks sporcusuyla ringde çalıştı ve daha sonra tribüne geçerek cirit müsabakasını izledi.

Program sonunda Bakan Bak, Bayburt'ta faaliyet gösteren 11 cirit kulübüne ayrı ayrı 200'er bin lira destek verileceğinin sözünü verdi. Cirit sahası içindeki alanları gezen Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'den bilgi aldı ve daha sonra belediye tarafından yapımı süren kapalı tenis kortunu ziyaret etti.

BAKAN BAK: "GELECEK YIL TÜRK DÜNYASI ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI ERZURUM VE BAYBURT’TA YAPILACAK"