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Karabağ gazisinin TEKNOFEST ziyaretinde birlik mesajı: 'Allah askerlerimizi korusun'

Karabağ gazisi Taleh Camalov, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret edip yerli ürünleri inceledi, Türk askerleriyle kucaklaştı ve festival için teşekkür etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabağ gazisinin TEKNOFEST ziyaretinde birlik mesajı: 'Allah askerlerimizi korusun'

TEKNOFEST Güneydoğu'da duygusal ziyaret:

İkinci Karabağ Savaşı gazisi Taleh Camalov, TEKNOFEST Güneydoğu için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelerek festival alanını gezdi. Şanlıurfa'da düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünleri inceleyen Camalov, gençlere yönelik teknolojik gelişmeleri her yıl takip ettiğini söyledi.

festival alanındaki ilgi ve buluşma:

Camalov, alanı gezerken yoğun ilgiyle karşılandı; ziyaret sırasında Türk askerleriyle kucaklaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Katılımcılar ve görevlilerle samimi görüntüler veren gazi, etkinliklerin gençler için önemine vurgu yaptı.

camalov'un sözleri ve teşekkür:

Azerbaycan’dan TEKNOFEST için geldiğini belirten Camalov, Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederek festivalleri gençler adına kıymetli bulduğunu ifade etti. Camalov, "İki devlet, tek milletiz: Azerbaycan - Türkiye. Allah askerlerimizi korusun" sözleriyle birlik mesajı verdi ve etkinliklerin sürmesini diledi.

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Karabağ Gazisinden TEKNOFEST'te duygulandıran sözler: "Allah askerlerimizi korusun"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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